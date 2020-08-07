Москва, 7 августа. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ. Одним из главных на повестке был вопрос о возможности оказать дополнительных мер помощи Ливану после взрыва в порту Бейрута.

Глава государства сообщил, что ранее поручил сформировать группировку сил МЧC и Министерства здравоохранения России. В Бейруте уже развернут госпиталь МЧС. В первый день своей работы врачи оказали помощь 13 пациентам. Российские спасатели помогают разбирать завалы. Работа идет в круглосуточном режиме.

«Подумаем о том, что можно сделать еще для того, чтобы помочь людям в Ливане», — заявил Путин.

Напомним, мощный взрыв в районе морского порта Бейрута прогремел 4 августа. Местные власти сообщили, что причиной стала детонация 2700 тонн амиачной селитры, конфискованной таможенниками.

В результате погибли по меньшей мере 100 человек, более четырех тысяч получили ранения. Почти половина Бейрута оказалась разрушена. Повреждения получило и здание посольства РФ, но россиян нет ни среди погибших, ни среди пострадавших.

5 августа было объявлено в Бейруте днем траура.