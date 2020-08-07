Москва, 7 августа. Многие россияне предпочитают проводить отпуск в путешествиях и часто выбирают для поездок другие страны. Однако отдых в некоторых государствах может быть испорчен обманом, оскорблениями, хамство и агрессией со стороны местных жителей. Эксперт назвал страны, в которых ненавидят россиян.

Как ни странно, на первом месте оказалась столь популярная у россиян Турция. Чем больше граждан РФ прибывает на турецкие курорты, тем хуже начинают относиться к отдыхающим местные жители. Так, россиянки постоянно жалуются на повышенное внимание со стороны турецких мужчин, а представители сильного пола — на агрессию, иногда перерастающую в драки. Кроме того, туристов из России часто обманывают, заселяя совсем не в те отели и условия, которых они ожидали.

Как рассказал директор Института стратегического планирования Александр Гусев, сейчас в Турции наблюдается исламизация на всех уровнях, что осложняет пребывание россиян в этой стране. Эксперт напомнил, что на прошлой недели в Турции избили туристку. Кроме того, в стране иногда происходят теракты. По словам Гусева, особенно опасно в крупных городах, например, в Стамбуле или Анкаре.

«В крупных городах мало того, что пальцем показывают, там опасно вечером выходить на улицу и говорить на русском языке. Тебя могут просто пристрелить или прирезать. <…> И это уже не обязательно проявляется только к российским гражданам, а именно к русскоговорящим, в том числе белорусам и украинцам», — подчеркнул эксперт в беседе с изданием iReactor.

Еще одна страна, в которой довольно агрессивно относятся к русским — это Польша. Причина плохого отношения к туристам из России кроется в исторических аспектах. Как показывают соцопросы, отрицательно к россиянам относятся 65% поляков, а положительно приезжих из РФ воспринимают лишь 22%.

При этом местные политологи иногда обращают внимание, что претензии Польши к России необоснованны. Так, Мариуш Швидер в интервью изданию Mysl Polska заявил, что демонизировать Россию несправедливо, поскольку она не предъявляет Варшаве никаких претензий.

«Нынешнее поколение молодых поляков обуяно комплексами неполноценности, слабости и синдромом «вечной жертвы», — отметил польский эксперт.

Также в тройку стран, в которых к россиянам относятся с неприязнью, вошла Великобритания. Во многом это связано с так называемым «делом Скрипалей». Лондон постоянно пытается представить Россию как главную мировую угрозу. Из-за этого рядовые британцы относятся к уроженцам РФ холодно и настороженно, отметил Александр Гусев.

В свое время в СМИ распространился рассказ россиянки, которая переехала в Великобританию. Уроженке России даже пришлось сменить фамилию, чтобы побороть недоверие среди британцев.