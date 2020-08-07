Аналитик рассказал, что мешает Берлину ввести санкции против США из-за СП-2

Газопровод «Северный поток — 2» достроят, и эта тема уйдет из информационного пространства, но останется проблема ограниченного суверенитета Германии вследствие влияния США. С такой точкой зрения в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выступил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Ранее глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст призвал Берлин жестко ответить на угрозы США немецкому порту из-за «Северного потока — 2». Немецкий политик утверждает, действия сенаторов США показывают недостаточность протеста правительства Германии против американских санкций.

«Это послание невозможно превзойти по дерзости. Я призываю правительство Германии вызвать посла США. Кроме того, нужно, наконец, пригрозить эффективными ответными мерами и при обстоятельствах принять их, например, введя штрафные пошлины на американский СПГ. Рубикон пройден», — отметил Эрнст.

Аналитик Александр Разуваев прогнозирует, что Берлин максимум может ввести пошлины на американский СПГ. Он полагает, что таким образом Германия нанесет удар по Вашингтону, но он будет не таким существенным.

«Я думаю, что тема «Северного потока — 2» скоро уйдет. К октябрю газопровод достроят, а в случае больших проблем это может затянуться до нового года. Но фундаментально остается проблема ограниченного суверенитета Германии. Раньше это не сильно напрягало немцев, поскольку до Дональда Трампа все американские президенты интересы Европы учитывали. Трамп не такой и ведет себя словно слон в посудной лавке», — сказал Разуваев.

Эксперт выразил надежду, что в Европе появится лидер, сопоставимый с фигурой Герхарда Шредера. В таком случае европейский союз может уйти от влияния США.

«В итоге образуются Соединенные штаты Европы, которые будут иметь единую внешнюю политику и единые вооруженные силы вместо НАТО. Общая валюта уже введена 1999 году. «Северный поток — 2» очень хорошо высветил эту тему», — отметил собеседник ФАН.

По словам Разуваева, сейчас США считают, что они самые сильные. Тем не менее из-за доли продаж СПГ на европейском рынке вряд ли Вашингтон будет ссориться с Европой.

«Евросоюз — это традиционный партнер США, и всегда можно договориться. Другое дело, что Трамп не хочет этого делать. С таким подходом он уже поругался с Евросоюзом, Китаем, Мексикой, Турцией. Все американские президенты так или иначе были гибкими. Именно поэтому не было ядерной войны и других какие-то серьезных конфликтов. Нужно включать мозги. Понятно, что ты сильный, но есть другие игроки», — заключил аналитик.

Накануне стало известно, что американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили письмо руководству компании Faehrhafen Sassnitz, которая управляет немецким портом «Мукран». В нем политики заявили, что оказание логистической поддержки строителям российского газопровода «Северный поток — 2» подвергает порт «Мукран» угрозе санкций со стороны США.

Напомним, «Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Всего осталось проложить 150 км трубопровода, 30 км которого приходится на Германию, а остальные 120 км в водах Дании. Компания Nord Stream 2 AG 4 августа получила разрешение от властей скандинавской страны на завершение строительства газопровода.