Андрей Бельмач оценил шансы «Вашингтона» взять Кубок Стэнли

Август стал действительно счастливым месяцем для болельщиков, изголодавшихся по хоккею из-за пандемии коронавируса. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) долго раздумывало над тем, как грамотно и красиво завершить сезон 2019-20. Было принято решение, что продолжить его смогут только 24 команды (по 12 в каждой конференции). Топ-8 определят по среднему количеству набранных очков (поскольку не все клубы сыграли одинаковое количество игр). Остальные 16 команд возобновят сезон с плей-офф (мини-серии до трех побед). Игры уже стартовали 1 августа в двух локациях — Эдмонтон и Торонто. Таким образом можно будет избежать переездов и распространения вируса. Болельщиков на трибунах не будет.

О том, чего ожидать от игроков, кто уже допустил грубейшие ошибки, а кто показал свой профессионализм, Федеральному агентству новостей рассказал известный российский спортивный функционер Андрей Бельмач, который 19 лет назад на драфте НХЛ представлял Илью Ковальчука.

«С корабля на бал»

— Как вы относитесь к принятому руководством НХЛ формату?

— Выбирать не приходится. Если с физической формой у игроков, на мой взгляд, все хорошо, они ее упорно поддерживали, ведь все профессионалы своего дела, то времени для вхождения в игровую форму нет. Игровая практика, основной показатель которой — быстрота принятия решений, отсутствовала в течение пяти месяцев (с марта). Дальше тянуть нельзя. Потому и получаем, что называется, «с корабля на бал». В целом формула плей-офф обеспечивает всем игрокам равные условия и позволяет зрителям насладиться максимальным количеством игр, даже без присутствия на трибунах.

— Чего данный формат потребует от игроков?

— Разумеется, перерыв скажется на игре. Вопросы наигранности сочетаний, сыгранности команд, принятия определенных решений тренерами остаются открытыми. Поэтому от игроков требуется большая концентрация буквально с первых игр. Прав на тактические ошибки нет, поскольку отсутствует время на их исправление (в отличие от регулярного чемпионата).

— Каковы впечатления от уже состоявшихся игр? Чего ожидаете от предстоящих?

— Для летнего хоккея отмечу высокий уровень игры. Все-таки собраны лучшие игроки мира, чей профессионализм компенсирует последствия вынужденного перерыва. Но прогнозов делать не стоит. Это НХЛ. Аутсайдеры могут победить лидеров. Все зависит от настроя команды, ее сплоченности, желания победить.

Неожиданностью для меня, как и для всех, стал вылет «Рейнджерс» без какой-либо борьбы, со счетом 3:0 в пользу «Каролины». Предполагалось, что они зацепят не один, а хотя бы два матча.

— С чем связываете их поражение?

— С двумя тактическим ошибками: вратаря (по сути, уже ветерана игры) и тренера во вратаре. Это очевидно. По ходу матча нужны были замены, которых не происходило.

— За каким клубом пристальнее всего следите?

— Я слежу за хоккеем в целом (смеется). Личных предпочтений нет. Да и после такого перерыва сложно быть переборчивым. Как и все зрители, я изголодался по хорошему хоккею, который сейчас выдает каждая команда. Единственное, что скажу — приятно смотреть за русскими игроками, входящими в тот же «Вашингтон», «Торонто». Болею за соотечественников.

«Налицо боевой состав»

— Кстати, о Вашингтоне. Удивит ли он нас?

— Налицо достаточно хороший состав, боевой. Игры отличные. Игроки не потеряли вкус к победе еще два года назад, на предыдущем Кубке Стэнли. Они нацелены на повторение этого результата. Все предпосылки для прохождения в финал есть.

— Что скажете про Ковальчука?

— Это опытный игрок, выполняющий все требования тренера. Он хорошо вошел в систему и делает то, что от него зависит, соответствуя тактике команды и не уходя в индивидуальные действия, что сейчас особо важно. У него достаточно опыта, мастерства и профессионализма. Ему нужно просто доверять и давать возможность играть. Он усилит любую команду. Поэтому иметь в обойме такого игрока — правильный шаг «Вашингтона».

— Сейчас много разговоров про Александра Овечкина. А зазвучали ли для вас новые имена?

— [Артемий] Панарин. Он оправдал надежды и деньги. Показал, что может тащить команду, быть лидером. Приятно видеть, что этот российский хоккеист обладает незаурядным талантом и мастерством. Первый год всегда сложен для адаптации, особенно с психологической точки зрения. А уж если плей-офф — тем более. Немаловажно здесь участие тактических партнеров. Овечкин, например, ими окружен.

— Поговорим об Илье Михееве, восстановившемся после травмы. Чего стоит или не стоит от него ожидать?

— Есть такие игроки, которые с возрастом расцветают. Это про него. Он голодный до игр и побед, пережил опаснейшую травму и психологическое восстановление после нее. Михеев доказал свою силу духа, быстро вернулся в строй и показывает своей игрой, что способен на высокий уровень, демонстрирует лидерство.