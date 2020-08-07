Россия доходчиво объяснила Японии суть своих прав на Курилы

Семьдесят пять лет с момента вступления Советского Союза в войну с императорской Японией исполняется 8 августа. А 6 и 9 августа, соответственно, — 75 лет американским ядерным бомбардировкам городов Хиросима и Нагасаки.

К этим дням, как правило, приурочены различные действия японской стороны, так или иначе направленные на пересмотр итогов Второй мировой войны, и прежде всего — статуса Южных Курил (острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и группа островов Хабомаи), с 1945 года включенных в состав СССР и в настоящее время являющихся частью территории Российской Федерации в составе Сахалинской области. В Стране восходящего солнца их считают своими «северными территориями, незаконно оккупированными Россией».

5 августа российское посольство в Токио официально предупредило наших сограждан, что в период с 8 по 10 августа им необходимо быть «бдительными и аккуратными» в связи с акциями ультраправых националистов. А 6 августа глава МИД России Сергей Лавров опубликовал обращение к участникам памятной церемонии в Хиросиме по случаю 75-летия атомной бомбардировки этого японского города, высказав соболезнования по этому поводу и заявив, что трагедия Хиросимы и Нагасаки никогда не должна повториться.

Между тем, позицией официального Токио, которая транслируется на значительную часть японского общества, является требование безусловного «возврата» Россией Южных Курил, вплоть до угроз силовых сценариев решения данной проблемы — разумеется, при поддержке США.

В своих действиях и заявлениях правительство Японии постоянно исходит из того, что Южные Курилы не являются российской территорией, а потому непрерывно протестуют по любому факту осуществления государственного суверенитета РФ на этих островах — перед нами та же «матрица», которая скопирована «евромайданной» Украиной в отношении Крыма.

Пока последним по времени звеном этой цепи стали протесты в связи с открытием на острове Кунашир аварийно-спасательного центра МЧС России. В ответ на это Россия в очередной раз доходчиво объяснила Японии суть своих прав на Курилы, подтвержденных итогами Второй мировой войны.

«Мы имеем полное право осуществлять на своей территории любую деятельность в соответствии с нашим законодательством, включая, разумеется, и поездки министров», — говорится в сообщении посольства РФ в Японии.

Однако, похоже, все послевоенные годы японские элиты, пресмыкаясь перед Соединенными Штатами, включая придание особого статуса военной базе США на Окинаве и подписание соглашения Plaza 1985 года, находят в этих непрерывных претензиях к России важную и едва ли не главную психологическую, а также внутриполитическую компенсацию для себя.

Эти претензии сродни щебету знаменитой канарейки, которую шахтеры брали с собой в угольный забой. Если канарейка умирала — значит, произошел выброс газов и нужно срочно подниматься на поверхность. Точно так же, пока из Страны восходящего солнца звучат в адрес России привычные мантры о «возврате северных территорий», значит в отношениях Вашингтона с Токио нет никаких проблем, все под контролем, японцы полностью готовы к продолжению американских экспериментов над собой…

То, что сейчас происходит в Японии, по сути, является вынужденным самоубийством 126-миллионного народа, обладающего богатейшей историей и культурой. И самоубийство это вызвано вовсе не отсутствием в составе Японии Южных Курил, а тем социально-экономическим и, соответственно, историческим тупиком, в который загнало эту страну беспрекословное следование в фарватере Соединенных Штатов и принятие американской «цивилизационной матрицы». Но если в высших кругах японского общества различные виды ритуальных самоубийств, вызванных определенными внешними обстоятельствами, являются традиционными и общепринятыми, то распространение подобной практики на все это общество вряд ли можно считать оправданным.

Упомянутый тупик — не выдумка и не метафора, а самая что ни на есть жестокая реальность. Производственный потенциал Японии используется в лучшем случае на треть имеющейся мощности, население стремительно стареет, рождаемость падает, среди молодежи широко распространены негативные поведенческие «матрицы».

К тому же, свыше четверти японских школьников твердо уверены, что атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки произвел… Советский Союз. А оставшимся трем четвертям вот уже 75 лет внушается: гибель 200 тысяч мирных жителей двух городов в атомном аду была вынужденной и даже спасительной мерой, поскольку, дескать, в ином случае жертв войны было бы гораздо больше.

Очевидно, что реальный выход Японии из этого тупика находится вовсе не там, где его пропагандируют и ищут, — то есть не в решении «проблемы северных территорий». Кто и когда в японских верхах найдет в себе силу не только признать эту очевидную истину, но и начать действовать в соответствии с ней — очень большой вопрос. Хотя рано или поздно это обязано будет случиться.

Пока же в Токио после долгого периода колебаний, судя по всему, решили отказаться от, по сути, совместного предложения Китая и России о создании «Большого экономического кольца Северо-Восточной Азии, полностью обеспеченного ресурсами и финансами», которое было озвучено председателем КНР Си Цзиньпином 11 сентября 2018 года на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Что ж, «вольному воля, спасенному рай» — никто не собирается насильно загонять Страну восходящего солнца в новый формат международных отношений. Но и последствия сделанного японской элитой выбора она будет оплачивать полностью за свой счет.

Сегодня мало кто помнит, что в годы Второй мировой войны командующий американскими силами на Тихом океане генерал Дуглас Макартур предлагал план раздела Японской империи между державами-победительницами по тому же принципу, по которому был разделен германский Третий рейх, только место Франции на Дальнем Востоке должен был занять Китай. Советскому Союзу по этому плану отводились не только Южнокурильские острова, но и Хоккайдо, а также практически вся северная часть острова Хонсю: префектуры Акита, Аомори, Иватэ, Мияги, Ниигата, известная ныне по катастрофе АЭС 2010 года Фукусима и Ямагата. Плюс под совместное управление всех четырех союзных держав передавалась бы префектура Токио.

Этот план не был реализован по двум взаимосвязанным причинам: успешного применения американцами своего ядерного оружия и отказа Советского Союза от поддержки Гоминьдана в Китае. Иосиф Сталин предпочел «проиграть» Японию, зато «выиграть» Китай. И нельзя сказать, что это был исторически неправильный выбор, совсем наоборот. В противном случае нам бы сейчас приходилось думать не о Южных Курилах, а обо всем российском Дальнем Востоке.