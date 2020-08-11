Последний летний многодневный пост называется Успенским. Успенский пост начинается 14 августа (в Медовый Спас) и продолжается две недели, до праздника Успение Пресвятой Богородицы, отмечаемого 28 августа. Успенский пост считается очень строгим, сравнимым по строгости с Великим. Согласно правилам, полностью запрещены любые молочные и мясные продукты, яйца и даже рыба. Единственный день, когда рыба разрешена, это праздник Преображение Господне 19 августа (Яблочный Спас).

По самому строгому монастырскому уставу в понедельник, среду и пятницу предписано сухоядение (то есть холодная постная сырая пища).

Завершается пост накануне Третьего Спаса. Если Успение Богородицы приходится на среду или пятницу (как будет в 2020 году), пост в этот день не снимается, но в связи с праздником можно есть рыбу, также разрешено вино. В 2020 году пост завершится только на следующий день — в субботу, 29 августа, на Третий Спас.

Поскольку Успенский пост приходится на время трех Спасов, а также потому, что в конце лета можно «спасаться» от голода свежими фруктами и овощами, на Руси это время называли Спасы, или Спасовка.

Успенский пост и Спасы

Успенский пост был установлен церковью на рубеже тысячелетий, начало его приурочено к празднику Происхождение честных древ Животворящего Креста, который восточные церкви отмечают 14 августа (Медовый Спас).

Во время Успенского поста 19 августа отмечается праздник Преображение Господне (Яблочный спас). Оканчивается пост 28 августа праздником Успение Пресвятой Богородицы, а на следующий день отмечается Третий (Хлебный, или Ореховый) Спас.

Подробнее о традициях отмечания Медового, Яблочного и Третьего Спаса читайте в материале Федерального агентства новостей.

Успенский пост: устав, правила и запреты

Как и любой религиозный пост, Успенский пост — это не диета, ограничениями в питании он не исчерпывается. Это время духовного очищения, молитвы, дел милосердия. Во время поста не приветствуются шумные увеселения и посиделки, злоупотребление алкоголем, не стоит налегать даже на постную пищу.

На Руси в это время не играли свадеб, поскольку венчания в пост не проводятся. Сегодня в августе в России по традиции часто проводятся бракосочетания, но церковь рекомендует отложить шумные свадебные торжества до окончания поста.

Успенский пост: правила питания по монастырскому уставу

Согласно самому строгому монастырскому уставу, в Успенский пост следует придерживаться строгих правил: понедельник, среда, пятница — сухоядение; вторник, четверг — постная горячая пища без растительного масла; суббота, воскресенье — постная горячая пища с растительным маслом, разрешено вино.

В первый день поста 14 августа (Медовый Спас) по традиции в храмах проводится освящение меда и плодов нового урожая, освященные продуты можно употреблять в пищу.

В праздник Преображение Господне 19 августа (Яблочный Спас) разрешается рыба и морепродукты, горячая постная пища с растительным маслом, а также вино. В этот день в храмах совершается освящение яблок, винограда и других плодов, которые затем можно употреблять в пищу.

В праздник Успение Пресвятой Богородицы 28 августа, если он приходится на среду или пятницу (в 2020 году праздник приходится на пятницу), пост продолжается. В честь праздника разрешаются рыба и морепродукты, горячая постная пища с растительным маслом, а также вино.

Пост в 2020 году прекращается на Третий Спас, в субботу, 29 августа. Можно есть все, но церковь и врачи предостерегают от излишеств, которые вредны и с духовной точки зрения, и для здоровья.

Кому нельзя поститься

На самом деле в Успенский пост поститься можно всем. Обилие свежих овощей и фруктов подтверждает поговорку:

«Петровка (Петровский пост) — голодовка, Спасовка (Успенский пост) — лакомка».

Августовский пост переносится достаточно легко, отказ от мясного и молочного на две недели безвреден. Исключение — кормящие женщины и маленькие дети, которым нужны молочные продукты. Правила поста для мирян допускают послабления по сравнению с монастырским уставом, верующим рекомендуется руководствоваться здравым смыслом, при необходимости советуясь с врачами и духовником.

Успенский пост 2020: календарь питания по дням