Австрия создает мощного конкурента «Газпрому» в Восточной Европе

Вена, 7 августа. Австрийская компания OMV наращивает добычу нефти и газа в Черном море, что позволит ей составить серьезную конкуренцию «Газпрому» в Восточной и Центральной Европе.

Австрийская компания увеличила свою долю в месторождении «Хан Аспарух» (Khan Asparuh) на болгарском шельфе Черного моря. Кроме того, OMV выиграла в Грузии конкурс на получение лицензии на добычу нефти и газа на шельфе Черного моря. Кроме того, австрийская компания имеет открытые месторождения газ в «румынском» Черном море на блоке «Нептун», передает EADaily.

Стоит отметить, что OMV является крупнейшей нефтегазовой компанией в Центральной Европе. Компания ежегодно приобретает более 12 миллиардов кубометров газа для внутренних нужд Австрии и продажи через хаб «Баумгартен». OMV уже давно имеет партнерские отношения с «Газпромом». В апреле 2017 года оператор Nord Stream 2 AG подписал с OMV соглашение о финансировании российского проекта «Северный поток — 2».

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. США и некоторые страны Евросоюза выступают против реализации проекта. Германия и большая часть европейских государств поддерживают строительство газопровода.