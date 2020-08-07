Дудчак рассказал о финансировании антироссийских настроений на Украине

Киев, 7 августа. МИД Украины в заявлении в честь Дня памяти жертв политических репрессий 1930-х годов назвал репрессии на Украине «самыми жестокими». В Киеве обвинили РФ в «репрессиях в Крыму и в Донбассе».

Посольство РФ в Киеве отреагировало на заявление МИД Украины, назвав его очередной пропагандой русофобских настроений. В ведомстве отметили, что антироссийская позиция стала частью «государственной политики властных структур Украины».

Политолог Александр Дудчак назвал фантазию украинских политических деятелей весьма своеобразной, предугадать следующие антироссийские действия непросто.

«В течение шести лет мы думаем, что они уже достигли дна, но каждый раз они его пробивают. Все эти темы с репрессиями — это еще одна попытка упрекнуть в чем-то советскую власть и вообще отношение центра к Украине», — сказал политолог в комментарии изданию «Слово и дело».

Дудчак напомнил, что сказки об «искусственном голодоморе» и репрессиях основаны на подтасовывании статистики и фальсификациях. Репрессии на Украине устраивали местные жители, поэтому предъявлять претензии они могут лишь к самим себе.

Политолог рассказал, что всем известны ученые, которые писали в своих монографиях небылицы за гонорары, а затем подводили под это научную базу.

«Сейчас на территории Украины разгул этого маразма, все продавливается уже и в учебные планы средних школ, и высших учебных заведений. Да, сейчас это поставлено на мощную основу, имеет неплохое финансирование», — добавил Дудчак.

Ранее Дудчак заявил, что антироссийские демарши киевских властей 9 Мая не имеют смысла. Эксперт обратил внимание, что несмотря на заявления украинских чиновников, простые украинцы продолжают активно отмечать праздник Победы.