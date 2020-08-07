На Украине есть один очень хороший принцип, которым пользуются там на протяжении всех 30 лет ее «независимости»: ценна только та услуга, которую могут тебе оказать, а та, что уже была оказана, ничего не стоит. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что Минюст США подал иск с требованием конфисковать два крупных объекта недвижимости, приобретенных на средства, предположительно украденные бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым из украинского Приватбанка. В заявлениях утверждается, что эти двое получали мошенническим способом займы и кредитные линии примерно с 2008 до 2016 года — то есть до того, как эта мошенническая схема была раскрыта правоохранительными органами.

«Было бы странно, если бы американцы не предприняли каких-либо решительных шагов в отношении Коломойского, — сказал Килинкаров. — Отстранение его от непосредственного управления украинским государством было одним из главных требований МВФ к Владимиру Зеленскому! Первым этапом было снятие с должности главы Офиса президента Украины, назначенного при посредстве олигарха человека — теперь США занимаются им самим, постепенно отодвигая от принятия важных решений».

Вместе с тем экс-депутат Рады отказался слепо верить заокеанской Фемиде в отношении миллиардера — по его словам, факт отмывания средств владельцами Приватбанка еще следует доказать. Однако это точно будет использовано в политической игре против Коломойского: политик отметил, что Соединенные Штаты «крепко взялись» за бизнесменов, оказывающих влияние на управление украинским государством, и просто их так не оставят.

«Если бы он был просто бизнесменом, не вмешивающимся в дела страны, таких проблем просто бы не возникло, — убежден собеседник ФАН. — А поскольку его действия на Украине стали противоречить планам США, им начали серьезно заниматься. Однако американцы понимают степень влияния Коломойского на украинские суды, поэтому решили «начать с себя» и создать ему массу проблем на своей территории и территории подконтрольных им стран».

Килинкаров считает, что президент Зеленский не станет вступаться за своего патрона перед Штатами: его реакцией будет молчание. Более того, он будет активно создавать видимость собственной непричастности ко всем патологическим процессам, которые происходят сейчас с властью и богатством Коломойского, что, разумеется, свидетельствует об обратном.

«Если кому-то кажется, что украинский лидер сейчас начнет заступаться за него, боюсь, его ждет горькое разочарование, — уверен экс-депутат Рады. — Зеленскому это не нужно, ему больше нечего хотеть от Коломойского: все, что тот мог для него сделать, он уже сделал».

Однако собеседник ФАН не советует списывать оказавшегося в немилости олигарха со счетов — это не «юркин радикулит», который можно заставить исчезнуть одной операцией, а человек, очень глубоко и системно сидящий внутри украинской политики и имеющий серьезные интересы в экономике страны.