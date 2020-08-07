СК РФ начал проверку по факту задержания россиян в Белоруссии

Москва, 7 августа. Обстоятельства задержания 33 россиян в Белоруссии выясняют следователи ГСУ СК РФ. О начале процессуальной проверки сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, после того, как сотрудники ведомства соберут и проанализируют все необходимые сведения, они дадут оценку правомочности задержания граждан России на юге республики 29 июля.

Ситуацию вокруг задержания россиян сегодня обсудили по телефону президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко. В пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе переговоров стороны выразили уверенность, что этот инцидент будет урегулирован в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества Москвы и Минска. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в сохранении стабильной внутриполитической ситуации в Белоруссии.

В пресс-службе Лукашенко в свою очередь сообщили, что президенты договорились установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности.