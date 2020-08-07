В Германии дикий кабан оставил нудиста без ноутбука

Москва, 7 августа. Курьезный случай произошел на нудистском пляже в Германии. Один из отдыхающих гонялся за кабаном, укравшим его вещи.

Местная жительница опубликовала в Facebook кадры голого мужчины, гоняющегося за кабаном на озере Тойфельзее в Берлине. Увидев снимки, он лишь рассмеялся.

«Природа наносит ответный удар! Охота на кабана на Тойфельзее!» — заметила женщина.

Немец спокойно отдыхал на берегу озера, но в какой-то момент на пляже появился дикий кабан с выводком поросят. Животное клыками схватило сумку с ноутбуком и намеревалось сбежать от удивленного мужчины. Нудисту больше ничего не оставалось, кроме как погнаться за вором буквально без одежды.

В итоге мужчине удалось догнать кабана и вернуть похищенное. История повеселила не только отдыхающих на пляже, но и самого потерпевшего.

Ранее сообщалось, как голый мужчина устроил переполох на железнодорожной платформе Кунцево в Москве. Неизвестный пробрался в отделение машиниста одного из поездов, где разделся, а затем выбежал на платформу и поднялся на мост. Далее он облил моющей жидкостью работника станции, пытался уехать на такси и залез в цистерну с водой. Выкрутасы «нудиста» закончились, когда на платформу прибыл наряд Росгвардии, передает Ura.ru.