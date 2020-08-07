Британия впервые подняла в воздух Poseidon для слежки за российским кораблем

Лондон, 7 августа. Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon британских ВВС впервые задействовали для слежения за российским кораблем «Василий Быков» во время его прохода через акваторию Северного моря. Сообщение об этом распространило британское Минобороны.

Уточняется, что продолжительное слежение за российским кораблем произошло утром 3 августа. Поддержку патрульному самолету оказывали истребители Typhoon и самолет-заправщик Voyager.

Истребители поднялись в воздух с базы Лоссимут в Шотландии, а раскрашенный в цвета британского флага Voyager — с базы Брайз-Нортон, расположенной в графстве Оксфордшир.

В Минобороны РФ в свою очередь сообщили, что «Василий Быков» является патрульным кораблем Черноморского флота. 3 августа он вышел из зоны ответственности Балтийского флота и стал двигаться в сторону Черного моря. Межфлотский переход корабля составляет более 5 тыс. морских миль и будет пролегать через часть Атлантики, Северное, Балтийское, Средиземное, Эгейское, Мраморное и Черное моря.

Poseidon, который осуществлял слежение за российским кораблем, является первым из партии патрульных противолодочных самолетов, поставка которых должна завершиться осенью 2021 года.

Как отмечает ТАСС, в российском посольстве в Британии ранее не раз указывали на то, что политики и военные Соединенного Королевства используют миф о «российской угрозе», чтобы увеличить расходы на оборону.