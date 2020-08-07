Погребинский рассказал о «красной линии» Киева в вопросе Донбасса

Киев, 7 августа. Нынешняя киевская власть не готова идти на компромиссы в вопросе Донбасса. Об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

Не так давно в представительстве Украины в контактной группе по Донбассу произошла рокировка — экс-президент Украины Леонид Кучма покинул пост главы украинской делегации. На его место нынешний украинский лидер Владимир Зеленский назначил другого бывшего президента — Леонида Кравчука. Кроме того, в число переговорщиков Зеленский включил Витольда Фокина, который был премьер-министром Украины во времена президентства Кравчука.

Многих экспертов удивили такие перестановки в контактной группе. Дело в том, что обоим делегатам уже за 80, поэтому вряд ли они смогут привнести что-то новое в минский процесс. Кроме того, по мнению экспертов, Кравчук и Фокин успели утратить политический вес, поскольку оба давно не имеют отношения к большой политике.

Однако Погребинский не согласен с подобными заключениями. По словам политолога, нет значения, кто представляет Киев в контактной группе, поскольку итоговые решения все равно принимают Зеленский и его администрация.

«Сегодня Киев не готов идти на компромиссы, поскольку украинская власть нарисовала себе красную линию, которую не хочет переступать. Все это выглядит как абсолютный тупик», — подчеркнул Погребинский.

Эксперт добавил, что процесс мирного урегулирования ситуации в Донбассе сдвинется только тогда, когда Киев сменит позицию, пишет «ПолитПазл».

Ранее Погребинский назвал «последний шанс» на спасение Украины. По словам политолога, прозападный курс Киева не приносит ничего, кроме проблем.