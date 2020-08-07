Пользователи Сети считают, что Норкин подозрительно быстро «забыл жену»

Москва, 7 августа. Пользователи соцсетей активно обсуждают поведение супруга умершей радиоведущей Юлии Норкиной — Андрея. По их мнению, телеведущий «слишком быстро» забыл свою жену.

Высказывать недоумение общественность стала сразу после похорон. По словам людей, ведущий во время траурного процесса все время куда-то исчезал. Он всего неделю не выходил на работу, что, по мнению пользователей Instagram, является недостаточным сроком для траура.

Отработав месяц, Андрей Норкин отправился отдыхать на море, опубликовав соответствующее видео. Кроме того, в конце июля он отпраздновал свой день рождения. Пользователи считают, что ведущий быстро влился в повседневную жизнь после кончины супруги.

«Жалко Юлю, про бумеранг не забывай, вернется к тебе — жестокий человек», — осудила отдых фолловер.

«Он не горюет. И видно было, что он не страдал. Он заявил после смерти Юли: «Жить буду счастливо». Он очень жестокий человек», — выразила солидарность еще одна пользовательница.

Напомним, что в свой первый день рождения уже без жены Норкин получил огромный конструктор, который вскоре собрал. Фотографией собранного космического корабля он поделился через Instagram.