Звезда кино и подиума Наталья Водянова оказывает юридические услуги

Москва, 7 августа. Пока Россия занята поэтапной правовой реформой, супермодель Наталья Водянова запускает юридическое приложение e-gree на мобильных платформах iOS и Android. Для этого знаменитость заняла пост совета директоров мобильного разработчика юридического приложения Additional Element Inc.

«Я очень взволнована, но рада представить вам потрясающее новое приложение, над которым мы работали во время пандемии. Теперь любой человек, у которого есть смартфон, может просто и быстро заключать разные контракты», — сообщила подписчикам своего Instagram Наталья.

Приложение выпущено для англоязычных пользователей и заточено под англо-саксонскую систему права. Оно позволяет регулировать последствия аварий, заключать пари, соглашения о неразглашении (NDA), договоры об имуществе супругов и пар, находящихся в отношениях.

В России на вырученные от зарубежной деятельности средства Наталья Водянова занимается благотворительностью. Учрежденный ею фонд помощи «Обнаженные сердца» с активами почти в 400 млн рублей осуществляет социализацию людей с аутизмом и другими особенностями развития.