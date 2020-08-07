В Госдуме объяснили, почему Германии важно достроить «Северный поток — 2»

Если «Северный поток — 2» будет достроен, то Германия значительно увеличит свое экономическое и политическое влияние в Европе. Об этом Федеральному агентству новостей заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова.

«Экономика Германии является ведущей в Европе. Немецкий бизнес хорошо понимает преимущества поставок углеводородов из России. Прежде всего, это высокая надежность и низкие цены, — сказала она. — В рамках нарастающего мирового кризиса эти факторы могут играть не только на экономическую составляющую Германии, но и в какой-то мере способны обеспечить социальную стабильность в государстве».

По словам депутата, есть предположение, что американцы опасаются не столько увеличения поставок российского газа, сколько возможного расширения экономического сотрудничества между Германией и Россией.

«Америка, прикрываясь пресловутой «российской угрозой», продвигает свои экономические интересы — свой сжиженный газ. Гораздо более дорогой, но состоящий из «молекул свободы», отметила Строкова. — Если «Северный поток 2» будет достроен, то Германия станет крупнейшим в Европе газовым хабом, чем значительно увеличит свое экономическое и политическое влияние в Европе».

Ранее глава комитета немецкого парламента по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что угрозы США немецкому порту из-за «Северного потока 2» требуют жестких ответных мер со стороны правительства Германии.