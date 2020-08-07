Каменских в бикини порадовала поклонников фотографией с отдыха

Анкара, 7 августа. Певица Настя Каменских несколько дней назад уехала отдыхать в Турцию. Девушка решила поделиться с подписчиками в Instagram своей пляжной фотографией в черном бикини, что очень понравилось фолловерам. Всего за четыре часа кадр «лайкнули» более 107 тысяч раз.

«Слышали отличную новость? Это пятница», — напомнила звезда.

Вид в бикини очень понравился, особенно мужской половине.

«Настенька, у тебя идеальная фигурка и тебе очень пойдут мини-бикини», — оценил пользователь.

Однако нашелся «специалист» по стилю, который пристыдил ее узкие трусики и рекомендовал певице поменять их.

«Насть, труселя бы поменять, не смотрятся, фигуру ломают», — посоветовал поклонник.

По мнению другого фолловера, Настя Каменских выглядит на фото «мясистой».

Нашелся и «хейтер», который безосновательно «вылил негатив» на девушку.

«Фу, какая ты страшная, какого хрена выперлась на экран», — прокомментировал агрессивный пользователь.

Некоторые мужчины не смогли сдержаться, написав о своем желании вступить с ней в половые отношения.

Напомним, что в конце июля подписчики певицы «закидали ее помидорами» в Instagram за отсутствие скоромности и фигуры. Люди подчеркивали, что вместо фотографий в купальнике лучше хорошо петь.