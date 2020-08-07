В Тоскане из-за COVID-19 возродили средневековую традицию

Москва, 7 августа. Предприниматели в итальянской Тоскане на фоне пандемии коронавируса вернулись к средневековой традиции чумных времен. Теперь продажа многих продуктов вновь ведется через специальные «винные окна».

Во время эпидемии чумы местные жители делали в стенах зданий маленькие окошки для продажи вина. Долгие годы «винные окна» оставались объектом исторического наследия, однако из-за COVID-19 тосканские предприниматели принялись их распечатывать.

«Некоторые местные жители Флоренции возобновляют использование винных окон, чтобы подавать кофе, напитки, бутерброды и мороженое в абсолютной безопасности», — сообщает ассоциация Culturale Buchette del Vino.

Чрезвычайное положение было объявлено в регионе еще 8 марта, и только сейчас заведения общественного питания возвращаются к активной работе. Взяв на вооружение старую традицию, бизнес пытается обезопасить своих сотрудников и клиентов.

По последним данным, в Италии зарегистрировано 249,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли свыше 200 тысяч пациентов, более 35 тысяч скончались.

Пандемия коронавируса началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань, быстро распространившись на территории других стран.