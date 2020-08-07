Россияне рассказали об ужасных условиях на отдыхе в Турции

Анкара, 7 августа. Россияне рассказали о сомнительном отдыхе в Турции на фоне усиливающейся эпидемии коронавируса.

По словам журналистки телеканала «Россия-24» Марии Гладких, в настоящее время в Турции действует огромное количество ограничений.

«Веселье под запретом. Вы спрашиваете: «Маша, а где веселые сториз с песнями и плясками?» Нам не дают отдыхать», — написала Гладких на своей странице в Instagram.

По ее словам, во время отдыха в одном из турецких баров пришла полиция с проверкой. Отдыхающие 40 минут ожидали завершения проверки, что знатно испортило настроение туристам. Аналогичная ситуация произошла на следующий день в ресторане. При этом через 40 минут после начала проверки гостям ресторана сообщили, что вечер окончен и им пора расходиться по домам.

По ее словам, желающим отдохнуть в Турции этим летом предстоит запастись большим количеством масок и денег для баснословных штрафов. Полиция устраивает рейды и облавы штрафуя за отсутствие маски. При этом штраф за отсутствие маски составляет девять тысяч рублей.

Полиция регулярно патрулирует пляжи вынуждая туристов одевать маски. На улицах некоторых городов появились баннеры, которые сообщают о запрете передвижения при отсутствии маски.

«Я в шоке. Вроде пытаюсь наслаждаться тем, что есть, я же в любимой Турции. Но что-то пока не выходит… Я не понимаю, зачем было вообще все открывать? Смысл? Денег срубить? Продлили бы уж тогда карантин. Это первый мой отдых в Турции, когда я высыпаюсь. Это провал. И я не знаю, что делать», — подчеркнула Гладких.

Ранее глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что на турецких курортах зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса. По его словам, за минувшие сутки в Турции выявлено более тысячи новых пациентов с подтвержденным коронавирусом.