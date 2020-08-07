Ползание — один из самых важных этапов в развитии ребенка первого года жизни. Расскажем, чем полезен этот навык и как стимулировать малыша к первым самостоятельным движениям.

Первая осмысленная улыбка, первый прорезавшийся зубик, первый неуверенный шажок — все эти драгоценные моменты так важны для молодых родителей. Развитие малыша первого года жизни без преувеличения идет семимильными шагами. Мамы и папы записывают бесчисленные видео, делают сотни фотографий и пометки в красивых тетрадках, чтобы сохранить в памяти каждый этап взросления любимого крохи. Дети растут невероятно быстро. Еще вчера вы выносили пищащий сверток из роддома, а уже сегодня любознательный непоседа исследует каждый угол квартиры, шустро передвигаясь на четвереньках.

Зачастую родители торопят время и страшно гордятся, если ребенок «перескакивает» некоторые важные вехи взросления и, например, начинает ходить раньше своих сверстников. А между тем ни одно изменение в нашем теле не происходит просто так. Каждый процесс обусловлен физиологической необходимостью и способствует гармоничному и разностороннему развитию.

Ползание не является исключением из этого правила. Педиатры настоятельно не рекомендуют пытаться ускорить естественное течение событий и побуждать малыша как можно раньше принять вертикальное положение, усаживая его в ходунки, прыгунки или каким бы то ни было иным способом. Кстати, в некоторых европейских странах и Канаде эти приспособления достаточно давно запрещены к производству и продаже.

Отвечая на вопрос, во сколько месяцев дети начинают ползать, необходимо учитывать гендерный фактор. Безусловно, каждый маленький человек индивидуален, но, как правило, девочки отличаются большей активностью и любознательностью и начинают проявлять интерес к ползанию несколько раньше — в 5-7 месяцев. Мальчишки осваивают новый способ передвижения чуть позже — в районе 6-8 месяцев. Повторим, что все эти показатели являются усредненными, и не стоит впадать в панику, если сроки смещаются на месяц-другой.

Более упитанные груднички обычно несколько ленивее своих худеньких ровесников, и новые активные движения даются им с большим трудом.

Также важно отметить, что приведенные выше нормы рассчитаны на доношенных детей, родившихся после 38-й недели беременности. В случае с недоношенными малышами все показатели немного смещаются в сторону увеличения.

Почему полезно ползать?

Педиатры наперебой твердят о том, что ползание совершенно необходимо. Давайте разбираться, в чем же ценность данного навыка.

Ползание способствует развитию координации и ощущению себя в пространстве. Перемещаясь самостоятельно, а не на руках у родителей, ребенок учится ориентироваться в пределах помещения. Развиваются зрительное восприятие и сенсорика. Совершенствуется мелкая моторика рук, что очень важно для развития речи в будущем. Логопедами и неврологами было замечено, что дети, которые много ползали, реже имеют проблемы с произношением звуков. Уходит тонус мышц, особенно если в этот важный период жизни грудничку делают курс специального массажа. Ползание для малыша является полноценной физической нагрузкой. Мышцы рук, ног и спины укрепляются не хуже, чем у взрослых во время занятий аэробикой или в тренажерном зале. Расширяется кругозор. Освоив полезный навык, ребенок имеет возможность самостоятельно передвигаться и исследовать такой интересный окружающий мир. Именно по этой причине не рекомендуется ограничивать его свободу при помощи манежа и закрытых дверей. Безопасность вполне можно обеспечить и другими способами. Во время движения на четвереньках обеспечивается поочередная работа обоих полушарий головного мозга. Закладываются первые предпосылки для развития логического мышления, поскольку теперь у малыша появляются новые возможности, чтобы получить желаемое. За счет усиленной тренировки всех групп мышц и мягкой, постепенной нагрузки на позвоночник происходит плавная подготовка к переходу тела в вертикальное положение и ходьбе.

Как дети ползают

Существует два способа ползания. Зачастую один предваряет второй, но совершенно точно каждый из них по-своему полезен и является необходимой ступенью развития, способствуя укреплению опорно-двигательного аппарата.

По-пластунски. Требует от малыша значительных трудозатрат. Продвижение вперед достигается за счет отталкивания ногами и подтягивания на руках. На четвереньках. Учит держать равновесие и координировать движения нижней и верхней половины туловища. Вызывает бурный восторг, поскольку позволяет быстро и, что самое главное, без посторонней помощи преодолевать значительные по меркам ребенка расстояния и достигать желаемого.

Как ребенок начинает ползать: основные этапы

Формирование и закрепление любого навыка требует некоторого времени, поэтому форсировать события не стоит. Позвольте малышу как следует ощутить себя и свое тело в новом состоянии, прежде чем переходить к следующему этапу. Ничто не происходит просто так, и каждый последующий фрагмент дополняет предыдущий, складываясь в пазл и превращая беспомощно двигающего ручками и ножками младенца в крохотного человека, уверенно стоящего на двух ногах. Различают несколько особо важных переходных моментов:

Младенец начинает держать голову в положении лежа на животе. Происходит это знаменательное событие ко второму-третьему месяцу жизни. Специалисты рекомендуют почаще выкладывать кроху на животик, чтобы укрепить спинку, плечи и шею. Появляется опора на руки. Все то же выкладывание на живот стимулирует ребенка посмотреть, что происходит за пределами его пеленального столика, а для этого приходится приподниматься сначала с опорой на локти, а чуть позже и на ладошки. Даже самых с виду неуклюжих малышей запрещается оставлять без присмотра на диване и других поднятых над уровнем пола поверхностях. Дети учатся очень быстро, и вы глазом не успеете моргнуть, как непоседа освоит навык переворачивания сперва с живота на спину, а потом наоборот. В этот момент ребенок осознаёт, что можно добраться до любимой игрушки самостоятельно. Юному исследователю удается опереться не только на руки, но и на колени. Казалось бы, пора в путь, но неокрепшее тело пока что никак не поддается и отказывается выполнять приказы, поэтому временно приходится довольствоваться ритмичными раскачиваниями взад-вперед. Наконец, усилия вознаграждаются, и малыш начинает двигаться, сначала по-пластунски, а потом и на четвереньках.

Почему малыш до сих пор не пополз?

Причины, почему ребенок никак не желает начать ползать, могут быть самыми разными, а в некоторых и вовсе виноваты сами домочадцы:

Родители, бабушки и дедушки не предоставляют достаточно свободы. Согласитесь, сложно двигаться, если все твои передвижения ограничены пределами манежа, коляски, кроватки или вовсе руками взрослых. Подавая ребенку желаемое по первому писку, мы оказываем ему медвежью услугу, лишая мотивации ползать. Куда проще требовательно закричать, нежели попытаться добраться до цели самостоятельно. Особенности характера. Дело может быть в том, что в вашей семье на свет появился не активный путешественник, а спокойный созерцатель. Складочки на тельце и пухлые щечки — это очень мило, но вес может мешать двигаться. Если вас что-то настораживает в поведении сына или дочери, малыш кажется слишком вялым или слабеньким — это повод немедленно обратиться к врачу. Если ортопед и невролог подтвердят, что со здоровьем полный порядок и их пациент просто ленится, можно переходить к активным действиям.

Как помочь ребенку начать ползать

Прежде чем начать учить кроху ползать, необходимо продумать все до мелочей и приспособить окружающее пространство под его потребности, полностью исключив любые опасности. Идеальное место для тренировок — пол, а никак не родительская кровать. Поверхность должна быть ровной и без возвышений. Проследите, чтобы на ней не было никаких мелких деталей, которые так интересно засунуть в рот или в нос. Спрячьте все провода, на розетки поставьте заглушки, а выдвигающиеся ящики и дверцы шкафов обезопасьте специальными фиксаторами, которые легко найти в любом детском магазине или гипермаркете. Не надейтесь на авось! Беспечность здесь недопустима!

После того, как привели все в порядок и помыли пол, можно приступать непосредственно к обучению:

Создайте стимул двигаться. Возьмите любимую игрушку или другой интересующий ребенка безопасный объект и положите немного поодаль. Тут важно не переусердствовать, чтобы не отбить охоту добиваться своего. Задача должна быть достижимой, а расстояние до цели нужно увеличивать постепенно. Хвалите старательного ученика за каждый покорившийся ему сантиметр. Реакция взрослых имеет огромное значение. Улыбка и искренняя похвала — лучшая мотивация. Не ждите быстрого результата, если будете безучастно сидеть на диване, уткнувшись в телефон. Задача родителей — не только обеспечить безопасность, но и увлечь. Ползайте всей семьей! Малыши учатся на личном примере мамы и папы. Если есть старшие дети, подключайте и их тоже. Веселье обеспечено! Если у вас есть друзья с детьми того же возраста или чуть старше, которые уже уверенно ползают, почаще зовите их в гости. Чужие успехи очень мотивируют. В столь раннем возрасте малыши еще не умеют делиться игрушками и будут прилагать все усилия, чтобы уползти от «конкурента».

Каждый ребенок индивидуален. Кто-то развивается «как по учебнику» в полном соответствии с принятыми нормами, а кто-то отстает или, наоборот, торопится поскорее перейти к новому этапу, перескочив предыдущий. Наблюдайте за своим малышом, подмечайте его особенности и стимулируйте к познанию этого удивительного мира. Все обязательно получится!