Ползание — один из самых важных этапов в развитии ребенка первого года жизни. Расскажем, чем полезен этот навык и как стимулировать малыша к первым самостоятельным движениям.
Первая осмысленная улыбка, первый прорезавшийся зубик, первый неуверенный шажок — все эти драгоценные моменты так важны для молодых родителей. Развитие малыша первого года жизни без преувеличения идет семимильными шагами. Мамы и папы записывают бесчисленные видео, делают сотни фотографий и пометки в красивых тетрадках, чтобы сохранить в памяти каждый этап взросления любимого крохи. Дети растут невероятно быстро. Еще вчера вы выносили пищащий сверток из роддома, а уже сегодня любознательный непоседа исследует каждый угол квартиры, шустро передвигаясь на четвереньках.
Зачастую родители торопят время и страшно гордятся, если ребенок «перескакивает» некоторые важные вехи взросления и, например, начинает ходить раньше своих сверстников. А между тем ни одно изменение в нашем теле не происходит просто так. Каждый процесс обусловлен физиологической необходимостью и способствует гармоничному и разностороннему развитию.
Ползание не является исключением из этого правила. Педиатры настоятельно не рекомендуют пытаться ускорить естественное течение событий и побуждать малыша как можно раньше принять вертикальное положение, усаживая его в ходунки, прыгунки или каким бы то ни было иным способом. Кстати, в некоторых европейских странах и Канаде эти приспособления достаточно давно запрещены к производству и продаже.
Отвечая на вопрос, во сколько месяцев дети начинают ползать, необходимо учитывать гендерный фактор. Безусловно, каждый маленький человек индивидуален, но, как правило, девочки отличаются большей активностью и любознательностью и начинают проявлять интерес к ползанию несколько раньше — в 5-7 месяцев. Мальчишки осваивают новый способ передвижения чуть позже — в районе 6-8 месяцев. Повторим, что все эти показатели являются усредненными, и не стоит впадать в панику, если сроки смещаются на месяц-другой.
Более упитанные груднички обычно несколько ленивее своих худеньких ровесников, и новые активные движения даются им с большим трудом.
Также важно отметить, что приведенные выше нормы рассчитаны на доношенных детей, родившихся после 38-й недели беременности. В случае с недоношенными малышами все показатели немного смещаются в сторону увеличения.
Почему полезно ползать?
Педиатры наперебой твердят о том, что ползание совершенно необходимо. Давайте разбираться, в чем же ценность данного навыка.
- Ползание способствует развитию координации и ощущению себя в пространстве.
- Перемещаясь самостоятельно, а не на руках у родителей, ребенок учится ориентироваться в пределах помещения.
- Развиваются зрительное восприятие и сенсорика.
- Совершенствуется мелкая моторика рук, что очень важно для развития речи в будущем. Логопедами и неврологами было замечено, что дети, которые много ползали, реже имеют проблемы с произношением звуков.
- Уходит тонус мышц, особенно если в этот важный период жизни грудничку делают курс специального массажа.
- Ползание для малыша является полноценной физической нагрузкой. Мышцы рук, ног и спины укрепляются не хуже, чем у взрослых во время занятий аэробикой или в тренажерном зале.
- Расширяется кругозор. Освоив полезный навык, ребенок имеет возможность самостоятельно передвигаться и исследовать такой интересный окружающий мир. Именно по этой причине не рекомендуется ограничивать его свободу при помощи манежа и закрытых дверей. Безопасность вполне можно обеспечить и другими способами.
- Во время движения на четвереньках обеспечивается поочередная работа обоих полушарий головного мозга.
- Закладываются первые предпосылки для развития логического мышления, поскольку теперь у малыша появляются новые возможности, чтобы получить желаемое.
- За счет усиленной тренировки всех групп мышц и мягкой, постепенной нагрузки на позвоночник происходит плавная подготовка к переходу тела в вертикальное положение и ходьбе.
Как дети ползают
Существует два способа ползания. Зачастую один предваряет второй, но совершенно точно каждый из них по-своему полезен и является необходимой ступенью развития, способствуя укреплению опорно-двигательного аппарата.
- По-пластунски. Требует от малыша значительных трудозатрат. Продвижение вперед достигается за счет отталкивания ногами и подтягивания на руках.
- На четвереньках. Учит держать равновесие и координировать движения нижней и верхней половины туловища. Вызывает бурный восторг, поскольку позволяет быстро и, что самое главное, без посторонней помощи преодолевать значительные по меркам ребенка расстояния и достигать желаемого.
Как ребенок начинает ползать: основные этапы
Формирование и закрепление любого навыка требует некоторого времени, поэтому форсировать события не стоит. Позвольте малышу как следует ощутить себя и свое тело в новом состоянии, прежде чем переходить к следующему этапу. Ничто не происходит просто так, и каждый последующий фрагмент дополняет предыдущий, складываясь в пазл и превращая беспомощно двигающего ручками и ножками младенца в крохотного человека, уверенно стоящего на двух ногах. Различают несколько особо важных переходных моментов:
- Младенец начинает держать голову в положении лежа на животе. Происходит это знаменательное событие ко второму-третьему месяцу жизни. Специалисты рекомендуют почаще выкладывать кроху на животик, чтобы укрепить спинку, плечи и шею.
- Появляется опора на руки. Все то же выкладывание на живот стимулирует ребенка посмотреть, что происходит за пределами его пеленального столика, а для этого приходится приподниматься сначала с опорой на локти, а чуть позже и на ладошки.
- Даже самых с виду неуклюжих малышей запрещается оставлять без присмотра на диване и других поднятых над уровнем пола поверхностях. Дети учатся очень быстро, и вы глазом не успеете моргнуть, как непоседа освоит навык переворачивания сперва с живота на спину, а потом наоборот. В этот момент ребенок осознаёт, что можно добраться до любимой игрушки самостоятельно.
- Юному исследователю удается опереться не только на руки, но и на колени. Казалось бы, пора в путь, но неокрепшее тело пока что никак не поддается и отказывается выполнять приказы, поэтому временно приходится довольствоваться ритмичными раскачиваниями взад-вперед.
- Наконец, усилия вознаграждаются, и малыш начинает двигаться, сначала по-пластунски, а потом и на четвереньках.
Почему малыш до сих пор не пополз?
Причины, почему ребенок никак не желает начать ползать, могут быть самыми разными, а в некоторых и вовсе виноваты сами домочадцы:
- Родители, бабушки и дедушки не предоставляют достаточно свободы. Согласитесь, сложно двигаться, если все твои передвижения ограничены пределами манежа, коляски, кроватки или вовсе руками взрослых.
- Подавая ребенку желаемое по первому писку, мы оказываем ему медвежью услугу, лишая мотивации ползать. Куда проще требовательно закричать, нежели попытаться добраться до цели самостоятельно.
- Особенности характера. Дело может быть в том, что в вашей семье на свет появился не активный путешественник, а спокойный созерцатель.
- Складочки на тельце и пухлые щечки — это очень мило, но вес может мешать двигаться.
- Если вас что-то настораживает в поведении сына или дочери, малыш кажется слишком вялым или слабеньким — это повод немедленно обратиться к врачу. Если ортопед и невролог подтвердят, что со здоровьем полный порядок и их пациент просто ленится, можно переходить к активным действиям.
Как помочь ребенку начать ползать
Прежде чем начать учить кроху ползать, необходимо продумать все до мелочей и приспособить окружающее пространство под его потребности, полностью исключив любые опасности. Идеальное место для тренировок — пол, а никак не родительская кровать. Поверхность должна быть ровной и без возвышений. Проследите, чтобы на ней не было никаких мелких деталей, которые так интересно засунуть в рот или в нос. Спрячьте все провода, на розетки поставьте заглушки, а выдвигающиеся ящики и дверцы шкафов обезопасьте специальными фиксаторами, которые легко найти в любом детском магазине или гипермаркете. Не надейтесь на авось! Беспечность здесь недопустима!
После того, как привели все в порядок и помыли пол, можно приступать непосредственно к обучению:
- Создайте стимул двигаться. Возьмите любимую игрушку или другой интересующий ребенка безопасный объект и положите немного поодаль. Тут важно не переусердствовать, чтобы не отбить охоту добиваться своего. Задача должна быть достижимой, а расстояние до цели нужно увеличивать постепенно.
- Хвалите старательного ученика за каждый покорившийся ему сантиметр. Реакция взрослых имеет огромное значение. Улыбка и искренняя похвала — лучшая мотивация. Не ждите быстрого результата, если будете безучастно сидеть на диване, уткнувшись в телефон. Задача родителей — не только обеспечить безопасность, но и увлечь.
- Ползайте всей семьей! Малыши учатся на личном примере мамы и папы. Если есть старшие дети, подключайте и их тоже. Веселье обеспечено!
- Если у вас есть друзья с детьми того же возраста или чуть старше, которые уже уверенно ползают, почаще зовите их в гости. Чужие успехи очень мотивируют.
- В столь раннем возрасте малыши еще не умеют делиться игрушками и будут прилагать все усилия, чтобы уползти от «конкурента».
Каждый ребенок индивидуален. Кто-то развивается «как по учебнику» в полном соответствии с принятыми нормами, а кто-то отстает или, наоборот, торопится поскорее перейти к новому этапу, перескочив предыдущий. Наблюдайте за своим малышом, подмечайте его особенности и стимулируйте к познанию этого удивительного мира. Все обязательно получится!