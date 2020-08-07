Президент Ливана заявил о возможной причастности к взрыву внешних сил

Бейрут, 7 августа. Взрыв в Бейруте может иметь «иностранный след», считает ливанский президент Мишель Аун. Он не исключил, что детонация могла произойти из-за взрыва бомбы или ракетного удара.

«Причина взрыва еще не установлена, есть вероятность вмешательства внешних сил, включая использование ракеты, бомбы или другую деятельность», — передал слова Мишеля Ауна ливанский канал MTV.

Президент Ливана рассказал, что попросил у французского лидера Эммануэля Макрона в ходе его визита в ближневосточную страну спутниковые снимки, сделанные в момент взрыва в порту. Если Франция не предоставит кадры, то Аун обратится к другим государствам.

Напомним, что страшный взрыв произошел 4 августа в районе порта. Ему предшествовал небольшой хлопок, после которого повалил белый и черный дым.

В результате трагедии погибли более 150 человек, почти пять тысяч получили ранения. Десятки тысяч людей лишились жилья.

По данным ливанского премьера Хасана Диаба, в порту взорвались хранившиеся 2750 тонн аммиачной селитры, пишет «Вечерняя Москва».