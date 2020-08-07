ОНФ предложил способ борьбы с длительными отключениями горячей воды

Москва, 7 августа. Общероссийский народный фронт (ОНФ) нашел способ приучить управляющие компании соблюдать сроки отключения горячей воды в жилых домах.

По мнению экспертов ОНФ, бороться с длительными отключениями воды поможет отмена платы за горячее водоснабжение за целый месяц, если сроки отключения нарушаются более чем на 24 часа.

Эксперты считают, что такая мера заставит компании в срок выполнять работы и не допускать их затягивания. Согласно действующему СанПиНу, отключать горячую воду в многоквартирных домах можно не более чем на 14 суток. Однако на практике отключения могут длиться и дольше. Управляющие компании могут быть оштрафованы за нарушение сроков.

«Однако ресурсоснабжающие организации, как правило, избегают такой ответственности, что связано с отсутствием соответствующего контроля», — отметила член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.

Кроме того, в ОНФ предложили размещать информацию о предстоящих отключениях в Интернете и на специальных стендах у многоквартирных домов. При отсутствии информации, должна наступать административная ответственность.

Ранее эксперты объяснили, почему с 1 июля подорожают услуги ЖКХ. Они отметили, что ежегодная индексация тарифов необходима для проведения плановых ремонтов сетей, поддержания рабочего состояния инфраструктуры снабжающих организаций.