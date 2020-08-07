Ученые назвали алкогольный напиток для облегчения COVID-19

Москва, 7 августа. Антиоксидант ресвератрол, содержащийся в вине, способен облегчить течение коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли канадские ученые из Университета Лаваля.

Необходимый для жизнедеятельности белок ACE2 становится менее активным при заражении пневмонией COVID-19. Ресвератрол, напротив, повышает его концентрацию, в результате чего острый респираторный дистрес-синдром протекает значительно легче.

«Когда данный фермент не работает, это приводит к увеличению количества пептида под названием AngII, который может усиливать воспалительную реакцию. В частности, он сужает сосуды и повреждает эндотелий. Поэтому, на мой взгляд, недостаток ACE2 и избыток AngII негативно влияет на течение COVID-19», — прокомментировал исследование ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.

Более того, ресвератрол подавляет активность клеток иммунной системы. Положительный эффект заключается в том, что респираторный синдром вызван как раз чрезмерным действием иммунитета. Таким образом, тяжесть данного осложнения значительно снижается.

Помимо красного и белого вина, ресвератрол содержится в какао, арахисе, фисташках, клюкве, чернике, малине и кожуре винограда.