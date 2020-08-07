Эксперт объяснил, почему США нечего противопоставить комплексам РЭБ России

У России лучшие в мире комплексы радиоэлектронной борьбы, и странам НАТО нечего им противопоставить, заявил ФАН военный аналитик Алексей Леонков.

Ранее польское издание Defence24 сообщило, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны не только нарушать работу американских ударных беспилотников MQ-9 Reaper, но и перехватить их управление.

По мнению журналистов аналитического издания, задачи по перехвату управления БПЛА могли отрабатываться во время июльских маневров армии России в Калининградской области. Таким образом Москва отреагировала на прибытие в Эстонию из Польши MQ-9 Reaper. Defence24 подчеркивает, что сейчас Россия располагает необходимыми технологиями производства высокоэффективных средств радиоэлектронного подавления, но ограничена в возможностях их массового производства.

Военный аналитик Алексей Леонков в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что у России нет проблем с производством комплексов радиоэлектронной борьбы, так как армия РФ всегда ориентируется на принцип оборонной достаточности.

«У России средства радиоэлектронной борьбы и средства радиоэлектронного подавления производятся в плановом порядке согласно программе гособоронзаказа. То есть Министерство обороны заказывает столько комплексов и систем, сколько необходимо, поэтому производство не носит массовый, конвейерный характер, как, допустим, производство автомобилей или мобильных телефонов. К тому же нам много не нужно, мы производим столько, сколько необходимо согласно концепции нашей оборонной доктрины — концепции оборонной достаточности. По характеру наши средства РЭБ лучшие в мире, потому что мы еще со времен СССР не остановились в их дальнейшем производстве и развитии, мы их совершенствовали», — утверждает собеседник ФАН.

В результате Россия получила широкий спектр комплексов радиоэлектронной борьбы, которые могут работать как на тактическом, так и на стратегическом уровне. К стратегическим системам можно отнести установки, подавляющие вражеские средства разведки и целеуказания, средства воздушной разведки: самолеты-разведчики, авиационные комплексы радиообнаружения и наведения AWACS, БПЛА, разведывательные спутники.

«Если говорить про оперативно-тактические, то это, прежде всего, воздействие на средства воздушного нападения, на средства, которые могут наносить удар — туда входят те же самые ударные БПЛА. Ну и дальше мы воздействуем на высокоточное оружие. Помимо этого, бортовыми комплексами РЭБ у нас обладают военно-морской флот, авиация и наземные войска. По всем параметрам у нас РЭБ строится по тому же иерархическому принципу, как средства ПВО — есть системы, действующие на локальном уровне, а есть средства, действующие на масштабном. И такого нет даже у стран НАТО, то есть там признают, что ничего не могут противопоставить работе наших комплексов», — продолжает Алексей Леонков.

Понятно, что сейчас инженеры США и НАТО пытаются ликвидировать разрыв и разработать собственные комплексы радиоэлектронной борьбы, но быстро это сделать не получится.

«Тут нужно знать определенные особенности, нужно не просто разработать, то есть начертить на бумаге, нужно это еще и реализовать, воплотить в жизнь. А с последним у них проблемы, потому что в определенном моменте они остановились на развитии таких систем, оставив только одно — самолеты, которые сами выполняют роль комплексов РЭБ, например, Boeing EA-18G Growler. Такие самолеты прикрывают эскадрилью, чтобы было сложно сбивать самолеты НАТО комплексами ПВО. Но работа этого Growler нам известна, и как бы он ни прикрывал, мало не покажется. Но при этом когда работают наши РЭБ, они (НАТО) вообще ничего не могут сделать», — заключил эксперт.

Напомним, в феврале 2019 года Корпус стражей Исламской революции продемонстрировал перехват американским MQ-9 Reaper. Иранским военным удалось перехватить управление дроном и посадить его на территории Ирака, после чего американская авиация уничтожила беспилотник другим MQ-9 Reaper, видео с которого также перехватили иранцы. По некоторым данным, для перехватов использовалась российская система радиотехнической разведки 1Л222 «Автобаза-М».