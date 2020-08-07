Новая утечка топлива произошла на реке Амбарная в Норильске

Норильск, 7 августа. Разлив нефтяной смеси произошел на реке Амбарная при ликвидации последствий утечки топлива на норильской ТЭЦ-3. О ЧП сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

По данным ведомства, при перекачке топливно-водяной смеси из танков у реки Амбарная, где продолжается устранение последствий аварии, оборвался гибкий трубопровод. В итоге произошел разлив с последующим попаданием в реку. В компании «Политех», которая проводит работы, уточнили, что в реку попал 1 кубометр топлива, пишет ТАСС.

Напомним, крупная авария на норильской ТЭЦ-3 произошла 29 мая. В результате разгерметизации резервуара, где хранилось дизельное топливо, почти 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. В МЧС аварию признали ЧС федерального характера. Площадь загрязнения составила более 180 тыс. кв. метров.