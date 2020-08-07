В ДНР указали на короткую память Украины

Президент Украины Владимир Зеленский расписался в своем бессилии влиять на украинских военных, которые далеко не всегда выполняют приказы своего «главнокомандующего». Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Куренков.

Напомним, руководство Украины выступило за то, чтобы «режим тишины» на территории Донбасса не нарушался, но на самом деле «все может быть».

Короткая память

Как отметил Куренков, высказывания Владимира Зеленского по Донбассу не ведут к миру. Вначале своей политической карьеры он со всех трибун заявлял, что нужно просто прекратить стрелять. Но теперь для всех украинских информационных каналов озвучивается тезис: «ничего гарантировать мы не можем».

«Он заранее расписался в своем бессилии влиять на украинских военных, которые далеко не всегда выполняют приказы своего «главнокомандующего». Гарант ничего не гарантирует. И это особенно очевидно с нашей стороны. Для того, чтобы были реализованы де-юре дополнительные меры контроля и усиления перемирия, наши представители при поддержке России как медиатора в переговорном процессе вели переговоры с Киевом почти полгода. Но даже когда договоренности были достигнуты, де-факто Украина о них «забыла», — пояснил Куренков.

«Других вариантов нет»

Он напомнил, что украинские власти не выходят на связь, когда им это неудобно. На официальных информационных ресурсах выкладывают неполную информацию.

«Да, и провокации с применением стрелкового — пока стрелкового — оружия происходят регулярно. Полагаю, что это серьезный повод задуматься об изменении дипломатической стратегии для новых участников переговорного процесса. Только выполнение достигнутых договоренностей и следование Комплексу мер, утвержденному Советом Безопасности ООН, может привести к прогрессу. Иных мирных вариантов нет. И если новые люди на переговорах в Минске их не поймут, то переговоры не сдвинутся с мертвой точки», — заключил Куренков.

Ранее украинский президент заявил, что в плане установления «режима тишины» существует огромное количество вопросов, а также много проблем. «Но, в целом, мы благодарны нашим военным», добавил украинский президент.

Напомним, депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.