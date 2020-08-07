Адвокат Ефремова рассказал о проблемах артиста со сном

Москва, 7 августа. Актер Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о смертельном ДТП, испытывает проблемы со сном. О том, что обвиняемый плохо спит, рассказал общественности его защитник Эльман Пашаев.

«Он по ночам плохо спит. Сейчас лег спать. Хотя бы чуть-чуть», — заявил юрист.

Что касается череды судебных заседаний в августе по делу Ефремова, сам актер и его адвокат не дают никаких оценок процессу разбирательства.

Напомним, что авария произошла поздно вечером 8 июня в Москве. Ефремов на своем внедорожнике вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. В результате ДТП в медучреждении скончался водитель фургона.

Экспертиза установила, что в момент аварии актер был пьяным. Кроме того, в крове звездной персоны были обнаружены следы наркотиков.

Сам артист заявил позднее, что ничего не помнит, ведь в тот момент он был пьяным. Отметим, что несмотря на массу ролей в кино и широкую известность, общественность считает, что актер недостоин смягчения наказания. Максимальный срок, который ему грозит — 12 лет колонии. По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, артист должен признать свою вину — это его долг. Политик добавил, что Ефремов также должен выплатить компенсацию пострадавшей стороне и понести заслуженное наказание.