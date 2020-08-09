Сергей Лукьяненко: Поговорим о фантастике — патриотической и не только

Современная отечественная фантастика достаточно четко делится на патриотическую и не патриотическую.

Первая рассуждает, пусть и в фантастическом антураже, о сегодняшнем дне, высказывается с патриотических позиций, отстаивающих интересы России. Вторая высказывает, как мне кажется, антипатриотические убеждения, которые пытаются вернуть нашу страну в то положение, в котором она пребывала в 1990-е годы. В те времена наше государство подчинялось указаниям заокеанских партнеров, не отстаивало свои интересы, раздаривало территории и бросало союзников одного за другим…

Конечно, существует и общемировая фантастика, оторванная от сиюминутных событий, — но и в ней тоже можно отыскать аналогии того и другого. Сюда относятся и фэнтези, и даже фантастика о далеком будущем, которая напрямую никак не привязана к событиям нашей повседневной жизни.

Хотелось бы поговорить как раз об этом — почему в современной российской фантастике существуют два настолько разных течения. Каковы их основы, кто читает книги обоих направлений и к чему это может привести.

Я не переоцениваю значение фантастики как фактора, влияющего на общие настроения жителей России. И все же это достаточно популярный жанр, который участвует в формировании не только общественного мнения в стране, но и личного сознания ее жителей.

Лекция известного российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко на тему «Фантастика и патриотизм» пройдет 22 августа в рамках фестиваля «Традиция» в подмосковном Захарове. Информационным партнером фестиваля выступает Федеральное агентство новостей.