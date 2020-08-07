Maruv в новом образе сравнили с Пугачевой

Москва, 7 августа. Популярная украинская певица Maruv решила сменить образ и перекраситься в рыжий. Поклонники звезды отметили ее сходство с примадонной российский эстрады.

Maruv показала подписчикам в Instagram фото с ярко-рыжими кудрявыми волосами и агрессивным макияжем. Певица выделила глаза черными тенями.

«Может, в рыженький?» — спросила Maruv совета у подписчиков.

Однако поклонники певицы не оценили преображение. Комментаторы буквально молили Maruv вернуть темный цвет. Некоторые увидели сходство нового образа певицы со стилем Аллы Пугачевой.

«Алла Борисовна, может не надо?» — пошутил winogarov.

«Ты как Алла Борисовна 20 лет назад», — согласился postnikov197.

«Нет... Брюнеткой хорошо, Аня!» — написала betsiyana.

«Свой оставь, умоляю, и желательно верни стрижечку с евро», — добавила arino4444chka.

«Нет, оставь уже темные волосы, больше всего идут», — написал megasasha09876.

Ранее Maruv неприятно удивила поклонников снимком топлес для обложки новой песни. Новый пост исполнительница опубликовала в своем профиле в Instagram. На снимке певица в серебристых блестках топлес, она прикрыла грудь рукой. Поклонники не оценили новый образ певицы и заметили, что и фотограф, и визажист поработали неудачно.