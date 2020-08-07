Москва, 7 августа. Одной из главных тем для обсуждения на Украине в последние дни стало заявление первого президента страны Леонида Кравчука о возможности принятия альтернативы «минскому формату».

Не так давно Кравчук возглавил украинскую делегацию по урегулированию конфликта в Донбассе, сменив на этой должности Леонида Кучму. Первый президент Украины, как говорится, взял с места в карьер, начав развивать имитацию бурной деятельности. Одним из его предложений на случай, если при реализации Минских соглашений возникнет непреодолимый барьер, стала инициация Киевом заключения нового Будапештского меморандума более широким списком участников.

Данная идея не нашла поддержки со стороны экспертного сообщества Незалежной. Так, политолог Дмитрий Корнейчук, не стесняясь на выражения, назвал ее «бредом». Он напомнил, что договоренность на счет гарантий территориальной безопасности Украины со стороны РФ, Великобритании и США была достигнута в обмен на отказ Киева от ядерного арсенала.

«В 2014 году мы прекрасно видели, как всем гарантам меморандума было на нас плевать… Мало того, Украина с 2014 года так и не требовала толком, чтобы гаранты меморандума выполнили свои обязательства», – подчеркнул специалист.

Любопытен и другой момент, в 1994 году Украине было, что предложить в обмен на этот документ. Сегодня же у Незалежной нет ни ядерного оружия, ни других вещей, представляющих интерес для Запада.

Стоит отметить, что киевские власти уже давно выступают за пересмотр Минских соглашений. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что подход к ним должен быть более гибким. В МИД РФ в свою очередь сравнили такую позицию с попыткой переписать инструкцию.