Доктор Мясников озвучил два сценария развития пандемии

Москва, 7 августа. Врач и телеведущий доктор Мясников считает, что у пандемии коронавируса могут быть два сценария развития. О своих размышлениях он написал в Telegram-канале.

Первый вариант является оптимистичным — общество сможет остановить распространение инфекции при соблюдении ряда условий.

«На самом деле этот радужный вариант возможен лишь при условии, если вакцина окажется эффективной, безопасной и ей воспользуются те же 70% населения», — написал теледоктор.

Согласно второму варианту, от коронавируса не получится избавиться, он будет всегда рядом с людьми, как грипп или гепатит.

«Он будет медленно, скорее всего, несинхронными волнами распространяться, по дороге теряя свою болезнетворную силу. Значит, нам изначально надо настраиваться на сосуществование с этим вирусом. Живем же мы с вирусами гриппа, ВИЧ, гепатитов, ВПЧ», — прокомментировал Мясников.

Он также напомнил о мерах борьбы с распространением коронавируса. Людям следует правильно носить маски, избегать толпы, не посещать рестораны, помнить о соблюдении социальной дистанции и тщательно мыть руки.

Кстати, существует категория «легкой жертвы» для коронавируса, о которой ранее рассказал доктор Мясников.