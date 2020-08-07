Россиян предупредили об опасных «радиационных» грибах и клюкве

Москва, 7 августа. Роспотребнадзор напомнил об опасности сбора грибов и ягод вблизи зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Такие дары леса могут нанести серьезный вред здоровью.

Особое внимание в ведомстве обратили на чернику, клюкву и грибы. Дело в том, что они больше, чем другие продукты питания, способны накапливать радионуклиды.

По данным специалистов, часто такие гостинцы привозят туристы из Белоруссии, путешествующие на своих автомобилях.

«(Они) покупали дикоросы у местных жителей, продающих то, что они собрали прямо у трассы», — отметили в ведомстве.

Предостерегли россиян и от покупки контрафактной говядины. Причина та же — опасность заражения радионуклидами на «грязных» территориях. Как пояснили в Роспотребнадзоре, выращивание скота на экологически небезопасных территориях возможно, но до забоя его нужно переводить на чистые корма. Правда, недобросовестные частники могут игнорировать это требование и кормит скот местным кормом.