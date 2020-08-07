Путин и Лукашенко обсудили задержание россиян в Белоруссии

Москва, 7 августа. Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории [Белоруссии] 33 российских граждан», — говорится в сообщении.

Главы государств выразили уверенность, что эта ситуация будет урегулирована «в духе взаимопонимания». Как отметили в пресс-службе белорусского лидера, Путин и Лукашенко договорились установить истинные причины задержания граждан РФ и найти виновных, чтобы привлечь к ответственности.

Кроме того, в ходе беседы было подчеркнуто, что «российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке». Также стороны обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития отношений Москвы и Минска.

Напомним, россияне были задержаны под Минском 29 июля. Основанием для задержания граждан РФ стали подозрения в подготовке массовых беспорядков. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва не даст в обиду задержанных в Белоруссии россиян.