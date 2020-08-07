Определено новое расписание всероссийских проверочных работ

Москва, 7 августа. Российские школьники напишут всероссийские проверочные работы (ВПР) по программе предыдущего учебного года с 14 сентября по 12 октября, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Школы смогут самостоятельно установить график проведения ВПР в рамках этих дат.

Уточняется, что расписание утверждено для учеников 5-9-х классов. Для учащихся 5-8-х классов они будут обязательными, девятые классы напишут их в режиме апробации по решению учебных заведений.

В Минпросвещения напоминают, что всероссийские проверочные работы не являются аналогом государственной итоговой аттестации, а важны для школ, учителей и родителей школьников. По их результатам школы определяют, какие пробелы есть в подготовке и с чем ученикам придется поработать дополнительно.

Ранее глава ведомства Сергей Кравцов объявил о проведении в начале года «диагностики знаний», чтобы учителя видели реальную картину уровня знаний после месяцев дистанционного обучения. Напомним, что новый учебный год российские школы готовятся встретить в традиционном формате, слухи о переходе на дистанционное обучение в министерстве опровергли.