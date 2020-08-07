В Госдуме обсуждают новую меру поддержки малоимущих

Москва, 7 августа. Госдума обсуждает возможность создать специальные вклады на недвижимость, которые не будут подвергаться новому налогообложению, рассказал депутат Евгений Федоров.

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении налога на доход от банковских вкладов. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% будет взиматься с суммы процентов по всем вкладам в российских банках на доход, рассчитанный по формуле 1 млн рублей умножить на ключевую ставку ЦБ.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил создать вклады на недвижимость для малоимущих граждан. Эти вклады не будут подвергаться налогообложению. По его словам, данная инициатива обсуждается с министерством финансов.

«Понятно, что там есть определенные категории людей — например, люди малоимущие, но которые копят деньги на квартиру. Продали одну квартиру и положили деньги на счет, и каждую копейку считают. И для таких людей конечно должна быть предусмотрена такая особенность», — объяснил Федоров в комментарии изданию «Слово и Дело».

Федоров подчеркнул, что инициатива президента направлена на богатых людей, чтобы они платили дополнительные налоги. Однако есть граждане, которые открывают счет в банке, чтобы потом купить квартиру в ипотеку.

«Они всю жизнь жили в квартире, они ее продали, чтобы купить новую – явно они не те люди, которые должны платить повышенные налоги», — подчеркнул Федоров.

Согласно инициативе, малоимущих граждан предлагается освободить от налогов на срок до пяти лет. Если по прошествии пяти лет вкладчик не приобретает жилье, то он должен выплатить проценты за весь период.

«Возможно, этот срок обсуждается. Министерство финансов имеет свои соображения, мы смотрим на эти вопросы с социальной позиции. Поэтому в процессе дискуссии будет определен этот срок», — добавил он.

Накануне генеральный директор акционерного общества «Дом.РФ» Виталий Мутко сообщил, что средняя ставка по ипотеке составит 7,5% к концу 2020 года. За текущий год планируется выдать 1,2-1,3 млн ипотечных кредитов. Мутко подчеркнул, что спрос поддержала программа льготной ипотеки под 6,5%, на нее подано уже 400 тысяч заявок.