Онколог назвал главные признаки предракового состояния

Москва, 7 августа. Хирург-онколог Иван Карасев рассказал, как распознать предраковое состояние. На своей странице в Instagram врач назвал основные признаки возникновения папилломы в гортани.

Карасев пояснил, что папиллома — это доброкачественная опухоль. Обычно прогноз благоприятен, однако папилломатоз гортани считают предраковым заболеванием, поскольку в 15–20% случаев папиллома переходит в злокачественное образование.

Врач рассказал, что папиллома имеют вирусную этиологию. Возбудителем является вирус папилломы человека. При этом папилломатоз может возникать как в детском, так и в зрелом возрасте.

«Основной клинический признак — охриплость голоса и нарушения дыхания», — написал Карасев.

По словам онколога, папилломатоз приводит к стенозу гортани и распространению новообразований в трахею и бронхи, из-за чего впоследствии развивается легочная недостаточность. Диагностировать предраковое состояние можно с помощью ларингоскопии.

«Лечение — хирургическое, с использованием лазера или ультразвука», — рассказал Карасев.

Ранее главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, с какого возраста нужно проверяться на рак. По словам врача, для ранней диагностики некоторых видов онкологических заболеваний необходимо начинать регулярно сдавать анализы до наступления 30 лет.