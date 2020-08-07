Гинцбург заявил о невозможности заразиться коронавирусом при вакцинации

Москва, 7 августа. Вакцинация не угрожает реципиенту заражением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми… Эти частицы размножаться не могут, поэтому опасаться, что они что-то плохое могут сделать в нашем организме, просто для этого нет предпосылок», — сказал Гинцбург эфире телеканала «Россия-24».

Он также добавил, что в будущем возможно обновление вакцины от коронавируса, однако в настоящее время таких планов нет.

«Возможно, пойдет как в случае с вирусом гриппа, когда придется раз в два-три года, не дай бог, каждый год, менять антигенный состав вакцины», — пояснил Гинцбург.

Ранее стало известно, что разработанную центром Гамалеи вакцину от коронавируса в первую очередь получат медики и пожилые россияне. Регистрация вакцины стартует 12 августа.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 19,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 714 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 877 тысяч случаев, 14,7 тысячи человек скончались. Более 683 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.