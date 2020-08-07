Что такое Долина лотосов? Где она находится? Стоит ли туда ехать и что посмотреть? Как добраться своим ходом, где купить экскурсию и во сколько она обойдется? Отвечаем на вопросы об интересной достопримечательности Анапы, знакомство с которой вызывает восторг у каждого туриста.

Представьте: раннее утро, туманная дымка парит над водой. Вы на борту катера медленно скользите по водной глади, но не видите ее. Вокруг вас только зеленые листы, покрывающие воду целиком, без просвета. А на этом роскошном ковре поднимаются и раскрываются нежные розовые бутоны. Вы можете наблюдать, как эти цветы открываются солнцу, и наслаждаться потрясающим сладким ароматом, который витает в воздухе.

От всего этого великолепия отвлекает одно: бесконечная болтовня хозяина катера, который травит байки про казаков и зачем-то уговаривает вас сорвать хоть один цветок из этого роскошного ковра. Знакомьтесь, перед вами Долина лотосов в Анапе, прекрасное место, настоящий памятник природы, созданный… Нет, вовсе не природой. Это творение рук человека, и у него своя интересная история.

Как появилась Долина лотосов в Анапе

Почти 200 лет назад кубанские земли были совсем не пригодны для земледелия. Ахтанизовский лиман, в устье которого и растут лотосы, был соленым, пресных рек в округе не было. Массово переселенные сюда по указу Екатерины II казаки занялись возрождением этих земель. Было принято решение прорыть канал, который соединил бы реку Кубань и Ахтанизовский лиман.

На этот грандиозный проект ушло 20 лет. Река, названная Казачьим Ериком, стала полноценной водной артерией. Глубиной почти 20 метров, протяженностью 32 км, она принесла на эти земли пресную воду. А в 1938 году гидробиолог Константин Троцкий решил создать здесь уникальный природный объект — плантацию лотосов, которые были завезены из Астрахани.

Место подбиралось взвешенно: в устье Казачьего Ерика река мелеет. Глубина здесь едва превышает полметра, а потому вода быстро прогревается с первыми лучами солнца. Но проект Троцкого не удался, ни один из лотосов не прижился. Еще через 20 лет его попытку повторил ботаник Александр Шехов. Он вновь привез сюда лотосы и попытался адаптировать их к новым условиям. На создание эффектного сада под открытым небом ушло более 10 лет. И только с середины 70-х годов Долина лотосов превратилась в развитую экосистему, для поддержания которой не нужны усилия человека.

Когда цветут лотосы

Восточные, теплолюбивые растения засыпают с наступлением холодов и быстро пробуждаются с началом весны. Но до цветения еще далеко: лотосы наращивают поверхность листьев, которые достигают 80 см в диаметре. И лишь после завершения их вегетации выпускают прекрасные розовые цветы.

Первые бутоны появляются в июне, массово поле на просторах Казачьего Ерика зацветает к середине июля. Цветение продолжается до первых чисел сентября, потом цветов становится значительно меньше. Пик цветения Долины лотосов — конец июля — начало августа, тогда можно увидеть ее во всем великолепии.

Лотос цветет 10-12 дней. На рассвете цветы раскрываются строго по направлению к солнцу, а на закате сворачиваются в бутоны. Когда цветок засыхает, на его месте остается коричневая крупная корзинка с семенами. Те опадают в воду, а на будущий год прорастают новыми цветами.

Как добраться на машине

Расположена Долина лотосов в 40 км от Анапы по направлению к Темрюку. Ближайшие станицы — Голубицкая, она всего в километре, Пересыпь и Старотитаровская. Ехать от Анапы нужно по трассе А-290 до Ахтанизовской станицы.

Чтобы увидеть Долину лотосов, нужно пересечь весь Казачий Ерик, а для этого понадобится лодка или катер. Начинается маршрут от причала «Дубовый рынок», где всегда много небольших катеров. Бойкие водители зазывают на экскурсию, лодка заполняется минут за 20. Аренда катера на 4-6 человек обойдется в 2-3 тысячи.

Потом начинается стремительное, с ветерком путешествие по мелководной части Ерика, где катер периодически натыкается на коряги, а с берегов свешивают в воду ветви старые ивы. Ощущение пребывания в джунглях вскоре заканчивается, постепенно река становится шире и чище, а через 15 минут вы попадете в Долину лотосов.

Катер снижает скорость и начинает медленно лавировать по водной глади. Здесь можно задержаться, полюбоваться красотами, сделать множество эффектных фотографий и прикоснуться к цветкам рукой. Срывать их не стоит — оторванный от стебля бутон живет всего 10 минут.

Экскурсии в Долину лотосов

Экскурсии сюда организовывают все местные турфирмы. Тур из Анапы обойдется в 1000-1200 рублей с человека. В стоимость будут включены проезд на автобусе туда и обратно, аренда катера. Если добраться до любой ближайшей станицы, например Голубицкой или Пересыпи, можно найти тур дешевле, за 600 рублей.

Рейсовые автобусы в Долину лотосов не ходят, поэтому добираться сюда нужно с экскурсионной группой или своим ходом. Планируйте поездку на раннее утро, когда еще не слишком жарко. Впечатлений после посещения этого великолепного места хватит на целый год.