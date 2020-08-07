Косторная показала фрагмент тренировки под руководством Плющенко

Москва, 7 августа. Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала видео тренировки под руководством Евгения Плющенко.

Косторная опубликовала на своей странице в Instagram два видеоролика. На кадрах первого ролика можно увидеть Плющенко и тренера Сергея Розанова, которые дают подсказки молодой спортсменке.

На кадрах второго видеоролика Плющенко показывает фигуристке хореографические элементы на льду.

Стоит отметить, что 31 июля стало известно о том, что Косторная покидает группу Этери Тутберидзе и переходит к Плющенко. Позднее Тутберидзе заявила, что новый наставник договорился о переходе с Косторной еще в мае, однако она якобы не поставила в известность тренерский штаб. В свою очередь Плющенко опроверг заявление Этери Тутберидзе, отметив, что узнал о желании девушки присоединиться к его команде несколько недель назад.