Косторная показала фрагмент тренировки под руководством Плющенко

Москва, 7 августа. Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала видео тренировки под руководством Евгения Плющенко.
Косторная опубликовала на своей странице в Instagram два видеоролика. На кадрах первого ролика можно увидеть Плющенко и тренера Сергея Розанова, которые дают подсказки молодой спортсменке.
Close up video of Aliona working on Choreography ❤️❤️ we can’t wait to see it! @angelsofplushenko @gosu.coach Posted @withregram • @dr.alekseiivkov • • #alionakostornaia #alenakostornaia #alenakostornaya #alyonakostornaya #аленакосторная #kostornaia #kostornaya #косторная
На кадрах второго видеоролика Плющенко показывает фигуристке хореографические элементы на льду.
Стоит отметить, что 31 июля стало известно о том, что Косторная покидает группу Этери Тутберидзе и переходит к Плющенко. Позднее Тутберидзе заявила, что новый наставник договорился о переходе с Косторной еще в мае, однако она якобы не поставила в известность тренерский штаб. В свою очередь Плющенко опроверг заявление Этери Тутберидзе, отметив, что узнал о желании девушки присоединиться к его команде несколько недель назад.