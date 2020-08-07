Эксперты рассказали, на что готов Берлин ради защиты «Северного потока — 2»

В Германии и Австрии прекрасно понимают, что тепло в домах зимой им может обеспечить только Россия, поэтому «Северный поток — 2» будет достроен. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ответ Германии

Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен раскритиковал американских сенаторов, которые пригрозили руководству порта в немецком городе Засниц санкциями из-за «Северного потока — 2».

«Политика экстерриториальных санкций США в отношении близких партнеров и союзников является серьезным посягательством на наш национальный суверенитет», — заявил Аннен.

Он отметил, что тон и содержание писем с угрозами в адрес немецких компаний являются совершенно неуместными. По его словам, энергетическая политика Германии и Европы будет определяться «исключительно в Берлине и Брюсселе, а не в Вашингтоне».

Кроме того, он обратил внимание, что Германия воспользуется председательством в Совете ЕС для «укрепления европейского суверенитета». Европа не должна поддаваться шантажу, уверен политик.

«Хамский тон США»

Политолог Владимир Карасев отметил, что «Северный поток — 2» будет сдан по плану, «несмотря на истерики полоумных американских сенаторов». Европе не просто выгоден этот проект, он ей жизненно необходим.

«В Германии и Австрии прекрасно понимают, что тепло зимой в домах им может обеспечить только Россия. Хамский тон США лишь подтолкнул страны Евросоюза к объединению. Вашингтон в очередной раз сработал в Европе как слон в посудной лавке. Если бы не дипломатическая этика, американцы давно были посланы немцами в известном направлении. Президент США Дональд Трамп выбрал изначально провальную стратегию в Европе в надежде укрепить свой электорат перед ноябрьскими выборами. Как бы ни старались в Вашингтоне, «Северный поток — 2» будет успешно запущен», — добавил Владимир Карасев.

Выйти из-под контроля США

Политический аналитик Юрий Голубь заметил, что ситуация вокруг «Северного потока» развивается парадоксальным образом. Изначально все заинтересованные стороны рассматривали его исключительно как выгодный экономический проект.

«Скажем, назвать Берлин союзником Москвы по украинскому вопросу было невозможно. Но Дональд Трамп и другие официальные лица из президентской администрации и конгресса раз за разом заявляли о колоссальных геополитических последствиях строительства второй нитки газопровода», — пояснил эксперт.

По его мнению, грубые окрики и политика санкций сделали свое дело: геополитические последствия, действительно, будут серьезными. Вашингтон не сумел продавить политическое руководство ФРГ и перешел к прямым угрозам непосредственно немецкому бизнесу — в ответ раздаются все более жесткие заявлении политиков Германии.

«Фактически бесцеремонная позиция США дала возможность немецкой элите впервые за 75 послевоенных лет выйти из-под контроля заокеанских партнеров и стать, наконец, самостоятельным центром политического влияния в Европе. Вашингтон вредит сам себе — вывод войск и санкционный шантаж подрывают его позиции в регионе. Теряя Германию, США делают ставку на Польшу как на главного союзника, но насколько эта ставка окажется выигрышной — большой вопрос», — рассказал Юрий Голубь.

По мнению эксперта, Вашингтон искусственно политизировал ситуацию и взвинтил страсти. В результате успешное завершение проекта продемонстрирует всему миру слабость американской политической машины. Это станет громким провалом, который неизбежно отзовется эхом не только в Европе, но и в других частях света.

Политическая независимость

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что для немцев санкции США — это прекрасно. Вслед за выводом американских войск происходит выход экономики страны из-под контроля Вашингтона.

«Что дальше? Политическая независимость. Берлин прекрасно осознает, что ему необходим союз с Россией. США продолжительное время распоряжались немецкой землей как колонией. Теперь этим временам поступает конец. Вполне согласен с концепцией Игоря Панарина о процессе создания ГИАРуссии (Германия, Италия, Австрия, Россия, Белоруссия. — Прим. ФАН) как единого союзного государства противостоящему американскому натиску в Европе», — добавил Бредихин.

Суверенное право

Политолог Максим Жаров считает, что на дипломатическом уровне Германия не может не отстаивать свою позицию по «Северному потоку — 2». Ведь это, как отмечает и чиновник немецкого МИД, суверенное право страны. Однако США сделали ставку на экономический и политический шантаж компаний, участвующих в строительстве и эксплуатации газопровода, поэтому здесь правительственные круги Германии таким компаниям могут только рекомендовать, а не приказывать, подчиняться американскому шантажу или нет.

«Поэтому в заявлении статс-секретаря МИД Германии для меня нет ничего удивительного, подобные заявления практического результата для компаний, которые подвергаются американскому шантажу, не имеют», — уверен политолог.

«Санкции без разбора»

Политолог Алексей Живов заявил, что США стали использовать экономические санкции уже без разбора, угрожая и друзьям, и врагам. Если раньше для санкционной политики нужна была серьезная идеологическая подготовка, то теперь это уже чистый бизнес без идеологии.

«Российский газ нужен Европе и особенно Германии для ее тяжелой промышленности. Именно тяжелая промышленность Германии позволяет ей быть самой богатой и влиятельной страной ЕС. Покушение на основу немецкого образа жизни и процветания, попытка ставить Германии политические условия в энергетике для США не закончится ничем хорошим. ЕС под немецким руководством будет все дальше дрейфовать от Штатов. Это, конечно, выгодно России, для которой деоккупация Германии и постепенное разрушение НАТО — вопрос безопасности и физического выживания», — заключил Алексей Живов.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.