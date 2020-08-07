Джаралла: Гордон признал, что крымчане не желали находиться в составе Украины

Говоря о воссоединении Крыма с РФ в 2014 году, очень многие за границей почему-то игнорируют мнение самих крымчан, которое стало определяющим в этом вопросе. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов объяснил белорусскому президенту Александру Лукашенко, почему киевские власти в 2014 году не стали воевать за полуостров. По его словам, это было связано не только и не столько с тем, что у Украины не было «власти и желания» биться с Россией, сколько с тем, что у ее властей было четкое понимание того, что эта территория и населяющие ее люди никогда им по-настоящему не принадлежали.

«Киев воспринимал Крым все те годы, когда тот находился под его началом, как проблему, с которой необходимо бороться, — заметил Джаралла. — В итоге мы, его жители, всегда находились на подозрении, сталкивались либо с ограничениями, либо с угрозами. Только лишь при правлении Виктора Януковича ситуация в финансовом плане стала меняться — однако все добро, что мы тогда получали от Украины, уравновешивалось другими проблемами, источником которых она являлась».

Политолог согласился с высказанным на интервью у украинского журналиста Дмитрия Гордона мнением главы республики Беларусь о том, что Киев «безалаберно и бестолково относился к территории Крыма». Однако эксперт считает, что полуостров в этом плане не был одинок — такое отношение у властей Украины было почти ко всем регионам страны.

«Точно так же безалаберно, как и к крымчанам, они относились ко всему остальному народу, — считает собеседник ФАН. — Итог очевиден: теперь украинское государство существует только потому, что никто не знает, что делать с его осколками, когда оно распадется».

Джаралла обратил внимание на риторику интервьюировавшего Лукашенко Дмитрия Гордона — по его словам, заявления украинского журналиста о том, что Киеву нужна территория Крыма, а жители этого региона, не согласные с его статусом провинции Украины, должны оттуда уехать, рисуют перед нами реальную картину мышления киевского истеблишмента, который совершенно не интересует мнение народа.