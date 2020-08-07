Ищенко рассказал, в какой валюте россиянам выгодно хранить свои накопления



Москва, 7 августа. Интерес россиян к валютному курсу и твердой валюте абсолютно иррационален, считает политолог, президент «Центра системного анализа и прогнозирования» Ростислав Ищенко. По словам эксперта, это взгляд из 90-х и от него давно пора отойти.

Ищенко пояснил, что в эпоху гиперинфляции доллар действительно был единственным средством сбережения, однако ситуация уже давно изменилась.

«Сейчас сбережения в рублях хранить выгоднее, чем в долларах, несмотря на то, что курс рубля прыгает и падает. Курс доллара-то тоже падает!» — констатировал он в эфире «Украины.Ру».

Ищенко напомнил, что валютная политика Банка России обслуживает экономику страны и не влияет на реальное благосостояние граждан. По словам политолога, ЦБ может «играть» курсами валют в двух случаях: во-первых, для поддержки отечественных экспортеров — им нужна дешевая в долларовом эквиваленте продукция, чтобы конкурировать на мировых рынках.

«Чем дороже доллар, тем больше рублей приносит российский экспорт в валюте», — пояснил он.

Помимо этого, Банк России может целенаправленно колебать валютный курс при покупке и продаже российских облигаций госзайма, номинированных в рублях. Иными словами, на момент покупки и продажи ценных бумаг ЦБ может влиять на курс доллара, чтобы в Россию заходило больше рублей, а выводилось существенно меньше.

Для россиян же, как подчеркнул Ищенко, главным должен быть размер дохода, а не курс валют.