Врач-психотерапевт дал советы по борьбе со стрессом на работе

Практически при любой работе человек так или иначе сталкивается со стрессом. Это пагубно отражается на работоспособности сотрудника. У кого-то стресс является хроническим состоянием нервной системы. Но есть ли возможность его победить? Что нужно делать, когда приходишь с работы? Является ли алкоголь лекарством от стресса? На эти и другие вопросы ответил врач-психотерапевт Алексей Магалиф. Подробнее в материале Федерального агентства новостей.

Психологи утверждают, что стресс — это ответная реакция организма на происходящее на уровне психики и физиологии. Человек пытается привыкнуть к изменяющимся обстоятельствам и неблагоприятным факторам, которые оказывают на него влияние.

Алексей Магалиф обращает внимание, что когда речь идет о стрессе, нужно понимать конкретную причину его возникновения.

«Что вызвало напряжение у человека? Это могут быть личные отношения с коллегами или ситуация в семье. Следует понимать, в каком состоянии находится нервная система. Поэтому когда меня спрашивают, как справиться со стрессом, то я всегда в начале предлагаю установить его причину. Только потом можно подумать, что с ним можно сделать. В этом случае станет ясно, можно ли как-то побороть стресс самому, или все-таки нужен психотерапевт», — отметил Магалиф в интервью ФАН.

Как замечает собеседник ФАН, люди очень часто сталкиваются с синдромом выгорания на работе. Это говорит о том, что одна стрессовая реакция накладывается на другую.

«Тогда возникает понятие дистресс, то есть неспособность организма восстановиться после затяжной стрессовой реакции. У человека начинается настоящая депрессия, его ничего не радует, и возникает полная апатия ко всему», — сказал психотерапевт.

К сожалению, человек начинает заниматься неправильным самолечением, когда заглушает стресс алкогольными напитками. В шутку Магалиф даже иногда говорит: «Люди не выпивают, а лечатся алкоголем».

«По сути, они доводят свою нервную систему до еще более слабого состояния. Лечить алкоголем стрессовую реакцию или депрессию — это безумие. Так можно только создать ложное представление временной помощи себе и заработать еще более слабую нервную систему с низкой стрессоустойчивостью. Алкоголь — это не лекарство и не антидепрессант, а психоактивное вещество, которое создает иллюзию хорошего эмоционального состояния. Но в конце концов у человека будут только ослабевать ресурсы организма, снизятся настроение и работоспособность. Он попадет в порочный круг. Это невежественная глупость, которая превращается в драму и трагедию», — выразил мнение эксперт.

Победить стресс просто так нельзя. А как тогда быть с усталостью на работе, которая появляется под конец дня? Психотерапевт советует обязательно переключаться на другой вид деятельности, чтобы восстановить организм.

«Все зависит от того, какие есть интересы у человека. Если человек имеет силы, желание и возможности, то можно сходить на прогулку в парк. Если человек творческий, то он может попеть или порисовать. Самое главное уметь переключаться с одного вида деятельности на другой. Чем больше у человека таких приятных переключений, тем быстрее он восстанавливается после стрессовой реакции», — подчеркнул он.

Иногда уставшему человеку очень сложно мотивировать себя на то, чтобы пойти погулять или позаниматься в спортзале. В этом случае нужны специальные лекарства, которые бы отрегулировали нервную систему. Магалиф рекомендует обратиться врачу-психотерапевту и с ним это обсудить.