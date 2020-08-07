Глюкоза эмоционально отреагировала на отказ пускать ее на Украину

Известная российская певица Глюкоза очень эмоционально отреагировала на запрет посещать Украину, введенный Киевом в отношении артистки.

«Жопа произошла. Полная. Не могу говорить», — сообщила певица, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей о том, что произошло на границе.

Напомним, пресс-служба Украинской государственной пограничной службы сообщила о том, что Глюкозу не пропустили на территорию Украины. Ей запретили въезд в страну на три года.

Сообщается, что 6 августа, в четверг, Глюкоза прилетела из Минска в киевский аэропорт «Борисполь». При проверке украинские пограничники выяснили, что певица не раз приезжала Крым на концерты и вечеринки.

Как ранее отмечала Глюкоза, Украину она собиралась посетить в личных целях.

В результате украинские пограничники решили не пускать Глюкозу на территорию страны с запретом на три года. Певица обратным рейсом улетела в Белоруссию.

Отметим, что Киев начал усложнять въезд на Украинку гражданам РФ еще с начала кризиса в отношениях двух государств. Так, в апреле 2014 года запрет на въезд в страну коснулся российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

В марте 2014 года полуостров воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.