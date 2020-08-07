Ефремов объяснил свои слова про раздвоение личности

Москва, 7 августа. Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, объяснил свои слова про раздвоение личности, сославшись на то, что представители обвинения «не читают книжки».

На судебном заседании, во время изучения видеодоказательств, артист заявил, что не узнает себя на кадрах, упомянув при этом персонажа из романа «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». В ответ сторона обвинения предложила направить подсудимого на психиатрическую экспертизу.

«Свое мнение я можно скажу? Они не читают книжки, я не буду ничего говорить», — сказал Ефремов.

Татьяна Головкина, представляющая интересы потерпевших, отметила, что рецензию психолого-психиатрической экспертизы проводить в суде некорректно.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автофургоном. В результате полученных травм водитель скончался в реанимации. Инцидент произошел на Смоленской площади в Москве.

В отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ряд экспертов уже высказали мнение, что артист должен понести реальное наказание.