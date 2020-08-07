«Грамота.ру» обещает потеснить Википедию и стать «информационным эталоном»

Москва, 7 августа. В России создается национальная лексикографическая платформа в поддержку русского языка, которая должна отразить все его разнообразие. Она должна заменить современному и будущим поколениям Википедию, которая стала «информационным эталоном» при поиске незнакомых слов и понятий. Такое мнение высказал в разговоре с Федеральным агентством новостей член Совета при президенте РФ по русскому языку и член новой правительственной комиссии Константин Деревянко.

«Осознанная грамотная речь — речь, наполненная смыслами, выраженными в понятной и доступной для адресата форме. У каждого слова есть значение (бывает и не одно), умение оперировать этой информацией и делает человека интеллектуально подкованным и коммуникативно компетентным, — объяснил Константин Деревянко. — Словарь — наш проводник в мире слов и языка, а навык и привычка обращаться к словарям — показатель высокой языковой культуры человека. К сожалению, в последние годы, даже десятилетия, мы утратили этот навык. Информационным эталоном многих стала Википедия, хотя в ней есть большой объем непроверенных сведений. Попросите людей назвать автора какого-нибудь словаря, и они вспомнят, в основном, только Ожегова и Даля, в то время как изданы они были много десятилетий назад».

По словам собеседника ФАН, все крупнейшие языки мира поддержаны национальными лексикографическими платформами. У английского языка есть Oxford, у немецкого Duden, у французского La Rober. Аналогичная платформа сейчас создается для русского языка при участии специалистов РАН, в первую очередь, из Института русского языка им. В.В. Виноградова. Уже известно, что международным брендом системы станет интернет-портал по русскому языку «Грамота.ру».

«Очень важно дать доступ к этому контенту различным социальным группам, в первую очередь, школьникам, — считает Константин Деревянко. — В повестке работы правительственной комиссии по русскому языку этот вопрос обязательно будет».

Добавим, что новая правительственная комиссия будет заниматься формированием единой государственной языковой политики, оформлять требования к словарям и отбирать их, корректировать законодательство в лингвистической сфере.