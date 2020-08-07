В РАН объяснили, почему ФРГ пойдет до конца с «Северным потоком – 2»

Москва, 7 августа. Германия не станет отказываться от экономически целесообразного проекта в угоду Соединенным Штатам, считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Статс-секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен подверг резкой критике письмо сенаторов США с угрозами в адрес оператора порта Sassnitz GmbH в немецком городе Засниц. В послании сказано о том, что американская сторона готова ввести санкции против компаний, принимающий прямое или косвенное участие в завершении строительства «Северного потока – 2». Помимо всего прочего, в письме фигурировала фраза «финансовое разрушение».

Сам Аннен назвал абсолютно неуместным содержание и тон подобных посланий в адрес компаний из Германии. По его словам, Берлин четко дал понять Вашингтону, что не намерен терпеть подобного давления. Также представитель дипломатического ведомства отметил, что ФРГ воспользуется своим текущим статусом председателя Совета ЕС для «укрепления европейского суверенитета».

Такое заявление на фоне особого режима евроатлантических отношений носит весьма резкий характер, заявил в эфире радио Sputnik Александр Камкин. Исходя из подобной риторики, становится очевидно, что в вопросах энергетической безопасности ФРГ не намерена становиться заложником американской политики и «жесткого трампизма».

«Проект (Северный поток – 2 – Прим. ред.) крайне выгоден Германии. А немцы любят и умеют считать деньги, поэтому будут идти до конца. Ставки в этой борьбе, думаю, американцы будут постоянно увеличивать», – резюмировал специалист.

Аналогичного мнения придерживается директор ИМЭМО им. Примакова, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский. Он убежден в том, что «Северный поток – 2» будет построен до конца, и США не смогут изменить ситуацию в свою пользу.