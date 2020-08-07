Нетребко в шортах и топе порадовала поклонников кадрами с тренировки

Москва, 7 августа. Певица Анна Нетребко восхитила поклонников фотографиями в Instagram, сделанными во время спортивной тренировки. Девушка выполняла различные упражнения в топе и коротких белых шортах. Одно из них было заснято даже на видео. Компанию ей составил супруг Юсиф Эйвазов.

В свои 48 лет Нетребко показала на видео одно из упражнений. В прыжке она хваталась за перекладину и пыталась сделать шпагат в воздухе.

Поклонники были в восторге от певицы, отметив, что сделанные кадры показались довольно забавными.

«Анна — вы прелесть, а юмору можно позавидовать, не все так юмором владеют», — прокомментировал фолловер.

По мнению некоторых, Нетребко даже похудела. Они считают, что благодаря увиденным кадрам с тренировки удалось узнать «секрет» стройности.

«Теперь нам стало ясно, как сохранить стройность!» — отметила подписчица.

Кто-то вдохновился увиденным, пообещав с понедельника начать заниматься. Фолловеры также отмечали, что певица с пользой проводит время.

«Как же это здорово, когда человек не сидит без дела никогда. И во время пандемии, и после. Все время «на высоте», — поделилась мнением пользовательница Instagram.