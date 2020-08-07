Ученые нашли новые источники для водоснабжения Симферополя

Симферополь, 7 августа. Подземные родники могут помочь в решении проблемы водоснабжения Симферополя, столкнувшегося с проблемой обмеления водохранилищ из-за засухи. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Самохин.

«В настоящее время включения малых источников водоснабжения с применением современных технологий водозабора, очистки, строительства аккумулирующих воду устройств может служить альтернативой или дополнением к водоснабжению населенных пунктов», — пояснил Самохин.

По его словам, в Симферополе есть 14 крупных источников, которые дают более 12 миллионов кубометров пресной воды в год. Руководство Крыма поручило ученым подготовить технико-экономическое обоснование по использованию родниковой воды.

Ранее Украина обеспечивала Крымский полуостров пресной водой на 85%. В 2014 году власти Украины приостановили подачу воды в Крым. При этом в Киеве не скрывают, что тема водоснабжения Крыма является «рычагом давления на Россию».

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, состоявшегося весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом российский лидер отмечал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.