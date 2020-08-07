Большинство россиян высказали доверие Путину

Москва, 7 августа. Доверие президенту РФ Владимиру Путину выражают 56% россиян, об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Кроме того, 60% опрошенных заявили, что Путин хорошо работает на посту президента РФ, не согласились с этим утверждением 27%, 13% затруднились ответить.

Работу правительства оценили положительно 38% россиян, 45% назвали ее плохой, 17% затруднились ответить. Работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина 45% россиян оценили, как хорошую, 20% ― плохо оценивают работу главы кабмина, 35% затруднились ответить.

На выборах в Госдуму 29% россиян заявили, что голосовали бы за «Единую Россию», 12% заявили о поддержке КПРФ, ЛДПР поддерживают также 12%, 5% поддержали бы «Справедливую Россию». 15% россиян заявили, что поддержали бы другую партию, 7% сообщили, что не пошли бы на выборы.

Опрос проводился с 31 июля по 2 августа, в нем приняли участие 4 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.

Ранее россияне оценили порядок голосования по поправкам в Конституцию РФ. Более 70% россиян удовлетворены тем, как состоялось голосование по поправкам. По данным ВЦИОМ, 93% проголосовавших на дому граждан дали наиболее высокую оценку плебисциту. 96% опрошенных заявили, что им было удобно голосовать.